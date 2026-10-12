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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала запад Украины: власти срочно обратились к жителям

Россия атаковала мероприятие Украины вечером 12 октября. В результате атаки повреждено нежилое здание.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрывы

Взрывы / © Associated Press

Вечером 12 октября во время атаки на Ровно было повреждено нежилое здание. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Атака РФ на Ровно 12 октября — что известно

Чиновник призвал жителей близлежащих домов соблюдать дистанцию от места происшествия для собственной безопасности.

«Призываю жителей окрестных домов переместиться на безопасное расстояние не менее 100 метров», — отметил Александр Коваль.

По состоянию на 21:45 в области продолжает продолжаться воздушная тревога. Жители призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в безопасных местах.

«Просьба жителей окрестных домов следовать указаниям ГСЧС и полиции», — добавил Александр Коваль.

Война в Украине — последние новости

Напомним, днем 12 октября в результате российской атаки в Виннице зафиксировано попадание в гражданский объект.

В Киевской области после серии российских атак беспилотниками полностью уничтожен завод «КСМ ПРОТЕК», который производил смазочные материалы. Работа предприятия остановлена.

Ранее ТСН.ua писал, что Россия существенно усилила удары по украинской гражданской и экономической инфраструктуре. По оценкам, только за сентябрь ущерб мог достигнуть около 10 млрд долларов.

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