Россия атаковала запад Украины: власти срочно обратились к жителям

Взрывы / © Associated Press

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Вечером 12 октября во время атаки на Ровно было повреждено нежилое здание. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

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Атака РФ на Ровно 12 октября — что известно

Чиновник призвал жителей близлежащих домов соблюдать дистанцию от места происшествия для собственной безопасности.

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«Призываю жителей окрестных домов переместиться на безопасное расстояние не менее 100 метров», — отметил Александр Коваль.

По состоянию на 21:45 в области продолжает продолжаться воздушная тревога. Жители призывают не игнорировать сигналы опасности и находиться в безопасных местах.

«Просьба жителей окрестных домов следовать указаниям ГСЧС и полиции», — добавил Александр Коваль.

Война в Украине — последние новости

Напомним, днем 12 октября в результате российской атаки в Виннице зафиксировано попадание в гражданский объект.

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В Киевской области после серии российских атак беспилотниками полностью уничтожен завод «КСМ ПРОТЕК», который производил смазочные материалы. Работа предприятия остановлена.

Ранее ТСН.ua писал, что Россия существенно усилила удары по украинской гражданской и экономической инфраструктуре. По оценкам, только за сентябрь ущерб мог достигнуть около 10 млрд долларов.

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