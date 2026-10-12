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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Угроза чумы из РФ: Китай срочно усиливает контроль на границе

В приграничных регионах уже проводятся экстренные совещания и готовят дополнительный контроль за людьми и грузами.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Китай – Россия

Китай – Россия / © Associated Press

Китай ужесточает санитарный контроль на границе с Россией после сообщений о возможном случае легочной чумы в Сибири. В приграничных регионах уже проводятся экстренные совещания и готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

В городе Маньчжоулы власти отметили необходимость усилить эпидемиологический надзор совместно с портовыми и таможенными службами. Речь идет о контроле за людьми, грузами и другими трансграничными перемещениями.

В Хулунбуире, примерно в 200 км от Маньчжоулы, обнародовали отдельное предупреждение для недавно вернувшихся из России людей. Им советуют внимательно следить за возможными симптомами.

При этом китайская сторона признает, что случай в России еще не получил окончательного подтверждения. В то же время из-за специфики учреждения, где произошла смерть, а также природные очаги чумы в регионе местные власти уже обсуждают меры по снижению рисков.

Что произошло в России

Речь идет о смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, лаборантки Иркутского научно-исследовательского противочумного института. 30 сентября ей стало плохо на работе, а через два дня она скончалась.

По одной из версий женщина могла заразиться легочной чумой после того, как случайно разбила пробирку с возбудителем. В то же время, ее мать заявила, что не верит в такую версию событий.

После этого США и Всемирная организация здравоохранения призвали Россию к большей прозрачности.

К контролю присоединилась и Монголия

Ужесточить меры безопасности решила также Монголия, имеющая протяженную границу с Россией.

В местном Минздраве заявили, что нынешний уровень риска оценивается как низкий, однако соответствующим службам поручили принять меры и продолжать постоянный мониторинг.

Между тем в китайских соцсетях распространяются предположения о возможном карантине. Жителям северо-восточных регионов страны советуют иметь запас продуктов длительного хранения и лекарств.

Что известно о возможном случае чумы в России

Китай уже комментировал сообщение о вероятном случае легочной чумы в Сибири. В МИД КНР заявили, что Пекин поддерживает с Россией тесный обмен информацией и сотрудничество в сфере профилактики и контроля инфекционных заболеваний, в частности, чумы.

Приблизительно за месяц до инцидента Иркутский противочумный институт вместе с китайскими специалистами проводил обучение по реагированию на вспышки инфекций и контроля заболеваний в приграничных регионах.

Ранее СМИ сообщили о смерти 28-летней лаборантки в Иркутской области. По одной из версий она могла заразиться после того, как во время работы разбила пробирку с возбудителем опасной инфекции. Женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией, однако через несколько дней она умерла.

После этого в нескольких медицинских учреждениях региона ввели карантинные меры. В то же время, официально диагноз чумы у умершей до сих пор не подтвержден.

ВОЗ сообщала, что анализы работницы лаборатории и контактировавших с ней людей были негативными относительно проверенных особо опасных патогенов. Симптомы у контактных лиц также не зафиксировали.

В организации отметили, что доказательств дальнейшего распространения инфекции нет, однако главной неопределенностью остается отсутствие подтвержденного диагноза у умершей.

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