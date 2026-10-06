Загадочная смерть в российской лаборатории: в США увидели опасное сходство с Чернобылем

© Associated Press

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Умолчание информации о вероятной чуме в российской биолаборатории напоминает практику СССР после Чернобыльской катастрофы, считает бывший сотрудник ЦРУ Дэн Хоффман. По его мнению, подобные случаи могут постепенно усугублять системные проблемы Кремля.

Об этом пишет Fox News.

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Опасения по поводу возможной вспышки легочной чумы после смерти сотрудницы сибирского института по исследованию чумы создают дополнительные проблемы для президента России Владимира Путина.

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По данным издания, Россия уже сталкивается с экономическими трудностями и затяжной войной против Украины, по оценкам экспертов, приведшей к гибели сотен тысяч российских военных.

Бывший сотрудник ЦРУ Дэн Хоффман заявил Fox News Digital, что сама по себе смерть сотрудницы лаборатории не представляет непосредственной угрозы властям Путина. Однако умолчание информации о биологических инцидентах он сравнил с реакцией советской власти на Чернобыльскую катастрофу 1986 года и советско-афганскую войну.

По его словам, такие события могут постепенно скапливаться как свидетельство системных проблем в России.

«Стратегический вопрос в долгосрочной перспективе состоит в том, повлияет ли это на Владимира Путина и его контроль над Кремлем, пока его собственные люди не осознают: „Это просто неправильно для нас. Нам это не нравится. Нам не нравится война в Украине. Это просто еще одна такая вещь“», — сказал Хоффман.

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Он отметил, что распад Советского Союза не был вызван только Чернобыльской катастрофой, однако она стала одним из факторов.

«Причина, по которой Советский Союз распался, заключалась не в Чернобыле, но Чернобыль был частью этого. Неудачная экономика? Ну, они и это вроде бы получили. Неудачная война в Афганистане? Что ж, война в Украине тоже смотрится не очень хорошо. Так что все это накапливается вокруг Путина», — сказал бывший сотрудник ЦРУ.

Что известно о смерти сотрудницы института

Умершую сотрудницу звали Дарья Шипилова, ей было 28 лет. Она работала в Иркутском противочумном научно-исследовательском институте Сибири и Дальнего Востока.

Шипилова скончалась после того, как у нее диагностировали пневмонию неизвестного происхождения. Российские органы здравоохранения заявили, что доказательств того, что ее заболевание было вызвано патогенами, связанными с ее работой, нет.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыла в исследовательский институт. В ведомстве заявили, что в образцах, взятых у пациентки, не обнаружено микроорганизмов, связанных с ее профессиональными обязанностями.

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Даже если смерть Шипиловой была частным случаем, история России с сокрытием информации в чувствительных вопросах может вызвать сомнения у внешних наблюдателей, считает Хоффман.

Москва скрывает информацию, как и 40 лет назад

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, из-за жесткого контроля Кремля над информационным пространством Соединенным Штатам приходится полагаться на разведданные, чтобы понять, что происходит в России.

«Путин, знаете ли, диктатор, и он очень жестко контролирует информацию, поэтому они, очевидно, не собираются обнародовать правду для общественности, а это значит, что мы должны полагаться на разведку, чтобы понять, что происходит за кулисами», — сказал Хоффман.

Он напомнил, что Советский Союз строго контролировал информацию о вторжении в Афганистан, которое вызвало международное осуждение. После взрыва на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года советские власти также ввели полное информационное затмение, скрывая сведения как от собственного населения, так и от международного сообщества.

«Что бы Россия ни говорила публично, это не имеет ничего общего с реальностью на местах», — заявил Хоффман. По его словам, публичные заявления Москвы являются «операцией влияния для собственного населения».

Бывший сотрудник ЦРУ также отметил, что Китай, являющийся одним из ближайших союзников Москвы, тоже контролирует информацию, попадающую во внешний мир.

«Китай делает то же самое. Сколько полезной информации мы получили от них по COVID? Именно так работают диктатуры», — сказал Хоффман.

Вспышка чумы в России — последние новости

Разница между первыми сообщениями о чуме в России и последующим объяснением властей РФ вызвала вопрос о том, что на самом деле произошло. Сначала чиновники заявляли о смерти от чумы, потом о возможной чуме, а затем федеральные власти назвали причиной пневмонию неизвестного происхождения. Параллельно российские чиновники и СМИ удаляли сообщения о чуме.

США уже призвали Россию раскрыть больше информации о случае чумы в Иркутской области. Марк Рубио заявил, что ситуация вызывает беспокойство, а несколько ведомств в США и других странах следят за развитием событий.

Новости о вспышке чумы в России спровоцировали новую волну обсуждений древних пророчеств Бабы Ванги. В частности, в Сети упомянули о ее пророчестве по высвобождению опасного патогена в сибирском регионе.

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