Новый «Ухань»?: США призвали РФ раскрыть правду об утечке чумы в Иркутске

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской чуме / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио обратился в Россию с призывом предоставить странам мира больше информации об обнаруженной в Иркутской области чуме.

Об этом глава Госдепа сказал на пресс-конференции.

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По его словам, информация о том, что кто-то заразился какой-то болезнью в лаборатии, конечно, вызывает беспокойство, учитывая аналогию событий в Ухане в начале пандемии ковида.

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«Несколько ведомств — не только в Соединенных Штатах, но и на международном уровне — наблюдают за этим. Мы призываем Россию быть „прозрачной“ и предоставить миру больше информации, чтобы каждый мог отреагировать должным образом. Я считаю, что Россия, по всей видимости, должна делиться большим количеством информации с миром», — сказал Рубио журналистам во вторник.

Госсекретарь пояснил, что пока не может дать ответ о том, как произошло заражение, поскольку пока информации в США недостаточно. По его словам, Вашингтон пока владеет только теми данными, которые официально предоставила РФ.

Рубио заявил, что США могут принять «меры», чтобы помочь России, если ситуация окажется серьезнее, чем до сих пор признавалось, но им нужно знать больше, прежде чем они смогут вмешаться.

Также госсекретарь высказывает опасения относительно возможного распространения болезни — по крайней мере, внутри России.

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«Возможно, там ничего нет, а возможно, все гораздо серьезнее, чем все думали. Поэтому чем больше мы сможем узнать о случившемся, тем лучше мы все сможем реагировать», — добавил Рубио.

Чума в России: последние новости

Ранее стало известно, что 25 сентября 28-летняя работница научно-исследовательского института по борьбе с чумой в Иркутской области Дарья Шипилова разбила пробирку, содержащую возбудитель легочной чумы. Женщину госпитализировали, однако впоследствии она скончалась.

После обнаружения инфекции около 200 человек, которые могли контактировать с ней, взяли под медицинское наблюдение. Обострение ситуации в Иркутской области аналитики уже сравнивают с первыми днями вспышки коронавируса в китайском Ухане, когда власти также пытались замолчать масштабы эпидемии.

В свою очередь, Кремль отреагировал и поспешил успокоить россиян.

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ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на сегодняшний день — что происходит в РФ, как реагирует мир и чем опасна чума.

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