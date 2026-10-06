Быстрые в России. / © Associated Press

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На днях стало известно, что в российской Иркутской области 28-летняя женщина скончалась от чумы. Около 200 человек, которые могли контактировать с ней, взяли под медицинское наблюдение. В то же время в Кремле повода для беспокойства вроде бы не видят.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

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В традиционной кремлевской манере он призвал россиян не учитывать «разные слухи и разные соображения», а доверять «исключительно официальной информации» от Роспотребнадзора. Впрочем, именно неудобные для Кремля факты российские власти нередко пытаются скрыть, замолчать или преподнести в выгодном для себя свете.

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Спикер Кремля подчеркнул, что в этом заведении «работают высококвалифицированные специалисты».

В то же время, прокремлевские росСМИ заявляют, что «в ответ на слухи об эпидемии чумы в Иркутской области» Роспотребнадзор провел исследование, проанализировал ситуацию и «сообщил о стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе».

В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзиев заявил, что у людей, находящихся под контролем, якобы никаких симптомов заболевания не выявили, а результаты анализов на инфекцию также были отрицательными.

Чума в России — что известно

Россию всколыхнули сообщения в местных СМИ о том, что в Иркутской области произошел случай смерти от чумы. Умерла 28-летняя лаборантка Дарья Шипилова, разбившая пробирку с возбудителем легочной чумы во время работы в научно-исследовательском институте.

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Отмечается, что 29 сентября женщину госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. Через несколько дней она умерла. После ее смерти власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях Иркутской области.

В то же время британское издание The Sun пишет, что в РФ скрывают новую вспышку чумы. В частности, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своих заявлениях избегает названия болезни, называя ее только «опасной инфекцией».

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