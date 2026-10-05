Вспышка чумы в России: эксперт оценил угрозу легочной формы

Лаборатория Иркутского научно-исследовательского противочумного института / © Associated Press

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В России зафиксировано подозрение на случай легочной чумы, которая опаснее бубонной и может передаваться от человека к человеку.

Об этом в эфире «Київ24» рассказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

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Специалист отметил, что официального лабораторного подтверждения диагноза на данный момент нет, однако круг контактных лиц составляет около 200 человек.

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«Если бы среди около 200 контактных лиц уже произошло заражение, первые случаи могли бы проявиться через 2–3 дня из-за короткого инкубационного периода. Легочная чума может передаваться от человека к человеку крупными каплями во время кашля, чихания или громкого разговора, но не распространяется воздушным путем так, как COVID-19», — подчеркнул эпидемиолог.

Андрей Александрин также подчеркнул, что болезнь имеет острое течение, которое сопровождается высокой температурой, ознобом, слабостью, кашлем и одышкой.

Вспышка чумы в России

Ранее мы писали о том, что в Иркутской области России после смерти 27-летней женщины от чумы ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях и масочный режим на одном из крупнейших предприятий — Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове.

Напомним, в России режим пытается скрыть настоящие масштабы вспышки опасной болезни. Власти объявили карантин, изолировали почти двести человек и отменили массовые мероприятия, однако официальные лица избегают употребления слова «чума».

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