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Хотят ли украинцы видеть Зеленского на втором сроке — опрос
По данным КМИС, 53% опрошенных считают, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком.
Президент Украины Владимир Зеленский должен ограничиться одним президентским сроком и не баллотироваться на второй срок.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 12-21 сентября.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что 53% украинцев считают, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком. В то же время, 42% считают, что он должен принять участие в следующих выборах. Остальные 5% не определились со своим мнением.
Выборы в Украине во время войны — что известно
В декабре 2025 года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук одобрил создание рабочей группы по возможности проведения выборов, главой которой избрали Александра Корниенко.
7 января 2026 года Зеленский заявил, что в феврале может начаться подготовка изменений к законодательству относительно выборов и референдума, но это зависит от мирных переговоров.
Президент Украины заявил о готовности провести выборы на фоне давления президента США Дональда Трампа. Он призвал Украину провести президентские выборы. По словам Зеленского, 90% украинцев против проведения выборов сейчас.
11 февраля издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что Украина планирует проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению со страной-агрессором Россией до 15 мая 2026 года.
Впоследствии информагентство «Укринформ» со ссылкой на источник в Офисе президента заявило, что проведение выборов в Украине в ближайшее время маловероятно, поскольку Россия продолжает наносить удары, в том числе и по гражданскому населению.
Позже Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы президента при условии, если будет хотя бы двухмесячное перемирие.