Педро Санчес / © Associated Press

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Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные парламентские выборы 29 ноября.

Об этом он объявил в телевизионном обращении из дворца Монклоа в Мадриде на фоне протестов из-за жилищного кризиса, пишет CNN.

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«Пора испанцам решить, какого будущего они хотят для себя и своей страны», — сказал Педро Санчес.

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Объявляя выборы, Санчес призвал граждан выбрать, хотят ли они «присоединиться к ультраправой волне, ведущей к регрессу там, где она приходит к власти», или предоставить Испании «более широкое прогрессивное большинство» и чтобы «Испания и дальше оставалась оплотом открытости и социальной справедливости», «мировым образцом» и «мировым образцом».

Отметим, что досрочные выборы состоятся на фоне общественного недовольства ситуацией с жильем и после того, как правительственные инициативы не получили поддержки парламента.

Ранее сообщалось, что на выборах в Боснии и Герцеговине партия пророссийского политика Милорада Додика «Союз независимых социал-демократов» (SNSD) лидирует в Республике Сербской. По предварительным результатам, партия получила 34 мандата в Народную скупщину этого энтитета.

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