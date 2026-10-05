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В стране состоятся досрочные выборы — премьер распустил парламент
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.
Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные парламентские выборы 29 ноября.
Об этом он объявил в телевизионном обращении из дворца Монклоа в Мадриде на фоне протестов из-за жилищного кризиса, пишет CNN.
«Пора испанцам решить, какого будущего они хотят для себя и своей страны», — сказал Педро Санчес.
Объявляя выборы, Санчес призвал граждан выбрать, хотят ли они «присоединиться к ультраправой волне, ведущей к регрессу там, где она приходит к власти», или предоставить Испании «более широкое прогрессивное большинство» и чтобы «Испания и дальше оставалась оплотом открытости и социальной справедливости», «мировым образцом» и «мировым образцом».
Отметим, что досрочные выборы состоятся на фоне общественного недовольства ситуацией с жильем и после того, как правительственные инициативы не получили поддержки парламента.
Ранее сообщалось, что на выборах в Боснии и Герцеговине партия пророссийского политика Милорада Додика «Союз независимых социал-демократов» (SNSD) лидирует в Республике Сербской. По предварительным результатам, партия получила 34 мандата в Народную скупщину этого энтитета.