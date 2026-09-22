Каждый третий голос "нарисован": как РФ сфальсифицировала выборы в Думу и что говорит мир

Голосование на фейковых выборах в Государство РФ в оккупированном Донецке / © Associated Press

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Реальная явка на выборах в Государственную думу России оказалась примерно на треть ниже официальных данных ЦИК. Эксперты выяснили, что власти массово прибегали ко вбросам в пользу «Единой России». Тем временем ряд западных стран официально осудили проведение этих фиктивных выборов на оккупированных украинских территориях.

Об этом пишет The Moscow Times и говорится в заявлении на сайте британского правительства.

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Выборы в Госдуму РФ в 2026 году — фейковая явка и фальсификации голосов

По предварительным данным российского ЦИК, явка на выборах в Госдуму составила 59,32%, а партия «Единая Россия» получила 57,83% голосов. Это самый высокий показатель явки на выборах такого уровня с 1993 года. Для «Единой России» результат также стал рекордным — при таких показателях партия может получить 347 мандатов.

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В то же время соучредитель Data Insight Борис Овчинников, проанализировавший первые 20 тыс. обнародованных протоколов примерно с четверти избирательных участков, оценил реальную явку менее чем в 40%. По его подсчетам, вне Москвы явку могли фальсифицировать или иным способом искусственно завышать почти на 70% участков.

Приблизительно 31% голосов, по оценке эксперта, могли быть сфальсифицированы. Следовательно доля «фальсификата» в результате «Единой России» может достигать 55%.

Похожие показатели реальной явки получил аналитик Петр Жижин, применивший так называемый метод Шпилькина. Он оценивает реальный результат «Единой России» на выборах в Госдуму в 35%.

«Это агония системы… Сибирь начала превращаться в электоральные султанаты, потому что они не могли получить нужного результата. Они вынуждены были предпринять крайние меры. Можно сказать, что они выдавили насухо свой так называемый административный ресурс. Это около 20 процентных пунктов», — прокомментировал эти данные электоральный эксперт, экс-сопредседатель движения «Голос» Роман Удот.

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В то же время, возможные фальсификации могли повлиять не только на результат «Единой России». Электоральный аналитик Станислав Андрейчук заявил, что благодаря неожиданному появлению в системе ЦИК 60 тыс. голосов за «Справедливую Россию» партия в последний момент преодолела 5%-й барьер и прошла в Госдуму.

«Это, конечно, решение никак не связано с тем, как там реально все это. Это просто один звонок, решение было принято, сразу переписали цифру», — сказал аналитик.

Пять стран осудили «выборы» РФ на оккупированных территориях Украины

Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия обнародовали совместное заявление, в котором осудили проведение Россией фейковых «выборов» на временно оккупированных территориях Украины. Страны назвали такие действия грубым нарушением украинского суверенитета и Устава ООН.

«Это часть широкой системы оккупации: навязывание российской администрации, права, медиа, образования, языка и гражданства, подкрепленного принуждением и репрессиями. Эти регионы являются частью Украины, и проведение фиктивных «выборов» не может изменить их статус«, — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

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Страны также призвали международное сообщество не допускать попыток России нормализовать оккупацию, осудить проведение фейковых «выборов» на украинской территории и привлечь к ответственности всех привлеченных к их организации.

К слову, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), результаты выборов в Госдуму продемонстрировали милитаризацию власти: партия «Единая Россия» получила 78% мандатов, а в ее состав вошли 49 ветеранов войны против Украины. Кремль и пропаганда представляют эти результаты как «референдум» в поддержку войны и агрессивной внешней политики президента РФ Владимира Путина. Аналитики отмечают, что Кремль использует этот электоральный успех для оправдания дальнейшей мобилизации и продолжения агрессии против Украины и потенциальных угроз для НАТО.

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