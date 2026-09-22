Как хранить сливочное масло, чтобы оно было свежим и вкусным максимально долго: кулинарные хитрости

Как хранить сливочное масло

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Сливочное масло кажется продуктом, не требующим особых условий хранения. Однако даже в холодильнике он может быстро потерять приятный сливочный аромат, впитать запахи других продуктов или покрыться налетом. Причина проста: масло содержит много жира, а жир легко поглощает посторонние запахи. Чтобы продукт как можно дольше оставался свежим и вкусным, важно правильно выбрать место и упаковку.

Где держать масло в холодильнике

Лучше всего хранить сливочное масло в закрытой масленке или герметичном контейнере. Если она продается в фольге или другой заводской упаковке, не следует снимать ее сразу после открытия — она дополнительно защищает продукт от воздуха и запахов.

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Не рекомендуется оставлять масло на открытой тарелке рядом с колбасой, творогом, рыбой, копченостями и другими продуктами с выраженным ароматом. Даже если холодильник чист, масло постепенно может приобрести чужой запах.

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Для повседневного использования можно отрезать небольшой кусок и положить его в масленку, а основную пачку оставить хорошо завернутой в холодильнике.

Еще один важный момент — температура. Масло лучше хранится в холодной зоне холодильника, а не на дверце, где температура чаще меняется из-за постоянного открывания.

Как сохранить масло на несколько месяцев

Если масла купили много или оно нужно только время от времени, его можно заморозить. Это один из самых удобных способов продлить срок хранения продукта.

Пачку лучше дополнительно завернуть в фольгу или положить в герметичный пакет или контейнер. Так масло будет меньше контактировать с воздухом и не впитает запах морозильной камеры.

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Удобный кулинарный хитрый прием — разделить масло на небольшие порции перед замораживанием. Тогда не придется размораживать всю пачку из-за нескольких бутербродов или приготовления блюда.

Размораживать масло лучше постепенно, переложив его из морозильной камеры в холодильник. После полной разморозки повторно замораживать продукт не следует.

Чего не стоит делать

Не оставляйте масло надолго при комнатной температуре, особенно в теплом помещении. Оно может скорее утратить свежесть и приятный аромат.

Также не стоит хранить его без упаковки или в посуде, которая имеет запах моющего средства. Масло легко впитывает посторонние ароматы.

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Если продукт приобрел прогорклый запах, изменил вкус или на поверхности появились признаки порчи, лучше его не использовать.

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