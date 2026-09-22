Встреча Трампа и Зеленского будет шире, чем ожидалось: кто еще присоединится

Зеленский иТрамп / © Владимир Зеленский

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К переговорам между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским присоединятся сразу несколько ключевых фигур с американской стороны.

Об этом сообщило издание «Радио Свобода».

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Переговоры Зеленского с Трампом — кто еще присоединится

По данным вашингтонского корреспондента Алекса Рауфоглу, ссылающегося на собственные источники, вместе с президентом США на встрече присутствуют государственный секретарь Марко Рубио. Также специальные представители американского лидера — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Собеседники уточнили время начала переговоров. Ожидается, что лидеры начнут встречу в 13:15 по вашингтонскому времени — в 20:15 по Киеву.

Встреча Зеленского с Трампом — последние новости

Напомним, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу 22 сентября.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке, которая, по словам Зеленского, может многое изменить.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сбига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об сразу двух видах перемирия — энергетическом и морском.

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