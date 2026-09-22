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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Тайная встреча Зеленского с шефом ЦРУ: стали известны детали

Встреча президента Украины с директором ЦРУ прошла без лишней огласки и была "частной".

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Владимир Зеленский и Джон Рэтклифф

Владимир Зеленский и Джон Ретклифф / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский действительно встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в аэропорту Ирландии. Переговоры прошли в узком кругу.

Это подтвердили источники ТСН.

Собеседники подтвердили встречу Зеленского и Рэтклиффа в аэропорту Шеннон во время дозаправки самолетов.

Источники не стали раскрывать подробностей встречи, но уточнили, что это был приватный разговор в узком кругу.

Напомним, накануне издание Reuters сообщило, что Зеленский провел тайную встречу с Рэтклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии во время дозаправки самолетов. Детали переговоров не разглашались.

Заметим, по данным Financial Times, Белый дом рассматривает возможность сократить участие представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по Украине из-за отсутствия результатов за полтора года и передать ключевые функции Ретклиффу, уже осуществившему визит в Москву в августе. Европейские столицы и украинская сторона рады возможным изменениям из-за нетрадиционного стиля предшественников и нехватки давления на РФ.

В Вашингтоне положительно оценивают возможное вовлечение Ретклиффа в украинское направление, поскольку он хорошо понимает российскую проблематику и считается более сильным переговорщиком, чем Уиткофф. Однако Белый дом, ЦРУ и украинские чиновники официально опровергают информацию о переходе кураторства к нему.

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