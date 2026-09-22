Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: "Это произойдет быстрее, чем люди понимают"

Трамп об Украине / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают с руководством России и Украины по завершению войны. По его словам, договоренности могут быть достигнуты быстрее, чем многие ожидают.

Об этом Трамп сказал в Нью-Йорке, где участвует в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ClashReport.

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«Мы очень тесно работаем с руководством России и Украины, и мы доведем это дело до конца. Я думаю, это произойдет быстрее, чем люди понимают. Им это уже надоело», — сказал он.

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Когда закончится война в Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже публично заявлял, что хотел бы сказать российскому главе Владимиру Путину всего два слова о войне в Украине.

А на днях глава Соединенных Штатов Дональд Трамп удивил прогнозом. Он заявил, что война между Украиной и Россией может завершиться в ближайшее время.

Однако украинские военные иного мнения. Так, по прогнозу командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрия Федоренко, не следует ожидать скорого окончания войны. Он добавил, что сейчас РФ и Украина находятся в периоде эскалации.

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