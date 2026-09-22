Только два слова: Трамп откровенно признался, что хотел бы сказать Путину относительно войны в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп публично заявил, что хотел бы сказать российскому лидеру Владимиру Путину всего два слова — прекратить войну.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов.

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Журналисты спросили у американского президента, что именно он хотел бы сказать Владимиру Путину.

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«Прекратите войну», — коротко ответил Трамп, в очередной раз призвав РФ к прекращению войны против Украины.

Когда завершится война — последние прогнозы

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп удивил прогнозом относительно войны. Он заявил, что война между Украиной и Россией может завершиться в ближайшее время.

Впрочем, у украинских военных противоположное мнение. По прогнозу командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахіллес» Юрия Федоренко, не стоит ждать скорого окончания войны. Он добавил, что сейчас Россия и Украина находятся в периоде эскалации.

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