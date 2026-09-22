Трамп заявил, в каком случае применит "адские санкции" против РФ

Дональд Трамп на Генассамблее ООН / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что применит закон Грэма об «адских санкциях» против России «в случае необходимости».

Об этом глава Белого дома сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

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«На прошлой неделе, в честь сенатора Линдси Грэма, я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом. Он дает мне значительные новые полномочия по установлению тарифов. И если это будет необходимо, я вынужден буду их использовать», — заявил президент США.

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Также Трамп с трибуны Генассамблеи добавил, что «пришло время остановить убийства».

Он также выразил особую благодарность своей жене Мелании за работу по возвращению перемещенных лиц и детей в их дома в Украине, в частности, тех, которых депортировала Россия.

Напомним, также Дональд Трамп пообещал покончить с войной в Украине, заявив, что Вашингтон «тесно сотрудничает» с лидерами обеих сторон.

18 сентября Трамп подписал закон Грэма, усиливающий санкции против России и Ирана. Документ предусматривает введение пошлин до 100% против стран-покупателей российских энергоносителей.

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