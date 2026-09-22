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НАТО готовится к возможной атаке России на фоне предупреждений о подготовке России к масштабной мобилизации. Вблизи эстонской Нарвы РФ ввела комендантский режим и ограничения на передвижение.

По результатам так называемых выборов в российскую Госдуму — первые с начала полномасштабной войны против Украины — партия «Единая Россия» получила 355 мест. Это самый большой «результат» за всю историю. Все как в Советском Союзе — однопартийной тоталитарной диктатуре — когда КПСС получала до 80% мандатов при почти 100% явке.

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Эти «выборы» в Госдуму Путин прямо связывал с войной, призывая россиян голосовать и таким образом поддержать армию. А рекорд удалось обеспечить за счет незаконного проведения выборов на временно оккупированных украинских территориях. При этом Кремль всячески отрицал возможность оглашения Путиным еще одной волны мобилизации после выборов в Госдуму. Сам Путин называл это бредом, в то время как россияне снова начали массово выезжать за границу, в частности в Грузию.

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Объявит ли Путин еще одну волну мобилизации в России? Читайте в материале ТСН.ua.

Месяцы, а не годы: Россия может атаковать НАТО

Еще весной Владимир Зеленский предупреждал, что ограничение доступа к соцсетям в России может свидетельствовать о подготовке к общей мобилизации для повторного большого наступления на Украину или одну из стран Балтии. Тогда это вызвало отрицательную реакцию в Эстонии. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что это не совпадает с оценками эстонской разведки. Однако уже сейчас от европейских лидеров, особенно представителей военных и разведок, раздаются пессимистические заявления и оценки.

После российских ударов по поездам и АЗС у польской границы, премьер Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы Россия может ударить ракетами и дронами по странам, поддерживающим Украину, представив это как случайность. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведок НАТО, Украины и Польши. Цель России — не только взорвать поддержку и помощь Украине, но и статью 5 Альянса о коллективной обороне.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подтвердил, что у его страны тоже есть данные о подготовке России к гибридным атакам против союзников Украины. А президент Латвии Эдгарс Ринкевичс вообще сделал нелестное заявление. По его словам, если Россия решит запустить несколько ракет по европейской территории, для многих стран это станет серьезным вызовом, с которым трудно будет справиться из-за проблем с системами ПВО, которые имеют как Украина, так и страны-члены НАТО.

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На днях The Guardian, ссылаясь на европейские разведки, написала о возможной атаке России на страны Альянса уже в ближайшие месяцы, а не годы, как об этом говорили ранее. Глава чешской службы безопасности BIS Михал Куделка заявил, что это может быть небольшое вторжение на территорию страны НАТО, граничащей с Россией, провокации под чужим флагом, масштабная кампания влияния и атаки беспилотниками. Так, например, на прошлой неделе Беларусь проводила военные учения недалеко от стратегически важного Сувальского коридора — 65-км полосы земли, соединяющей Калининград с Беларусью.

Новое «пушечное мясо»: рекрутинг не покрывает потери

В интервью The Times начальник ГУР Минобороны Олег Иващенко рассказал, что Россия набирает по 1000-1200 новобранцев каждый день. При этом средние ежедневные потери врага на поле боя — 1374 военных. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1,4 млн солдат, убитыми — до 450 тыс. В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что текущий рекрутинг (падение темпов вербовки наблюдается с конца 2025 года) принудительный резервный призыв. Но тип и масштабы мобилизации будут зависеть от того, какие операции и на каких участках фронта санкционирует Путин.

Украинские чиновники сообщали, что российский Генштаб разработал планы дополнительных наступательных операций по всему театру военных действий, включая черниговско-киевское направление. Российский Генштаб, вероятно, обратился к Путину с просьбой предоставить 800 тыс. военнослужащих для выполнения всех планируемых наступательных операций, а не только для поддержки целенаправленного развертывания приоритетных усилий в Донецкой области», — отмечают в ISW.

В начале сентября президент Зеленский заявлял, что после выборов в Госдуму в России могут начаться мобилизационные мероприятия. Однако неизвестно, будет ли это скрыта или открыта мобилизация.

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«Мы понимаем цифру: 300 тыс. минимум российских воинов дополнительно — это то, на что они рассчитывают», — добавил Зеленский.

Предписания и запреты: как уже подготовилась Россия

Ранее ТСН.ua уже писал, что первую волну «долевой» мобилизации в России Путин объявлял в сентябре 2022 г. и с тех пор своего указа он не «закрыл». Тогда на войну против Украины набрали 300 тыс. Фото автомобильных очередей, которые образовались в частности на пункте пропуска «Верхний Ларс», облетели все мировые СМИ. По разным оценкам около 1 млн россиян уехали из России. Это самая одномоментная эмиграция из России со времен распада «совка».

Однако сейчас, в частности, тем, кто уже получил мобилизационное предписание, выезд из России запрещен. Для контроля РФ создала специальную электронно-законодательную систему. Российский военный цифровой реестр автоматически связан с налоговыми службами, базами данных полиции, медицинскими карточками, реестрами имущества и пограничным контролем. Активное вручение мобилизационных предписаний, вклеиваемых в военный билет, длится уже год.

По данным украинских и западных исследований, аналитических центров и экспертов, темпы вербовки контрактников 2026 года упали примерно на 20%. Аналитики уверены, что Путину придется идти на мобилизацию в том или ином формате, ведь возможность установления режима прекращения огня он исключает. Еще в августе The Wall Street Journal сообщала, что в России проводятся подготовительные мероприятия на случай новой волны мобилизации. В частности, в июле в Калининградской области российские военные проверяли планы мобилизации населения — размещение, питание и вооружение призванных.

По информации Bloomberg, Путин еще не принял окончательное решение о проведении мобилизации. Однако Россия реструктуризирует военные комиссариаты, чтобы справиться с увеличением потока призывников. На этом фоне кремлевские чиновники и представители вербовочных центров в последние месяцы стремились открыть счета в иностранных банках и перевести активы за границу, одновременно поощряя друзей и родственников покидать Россию.

«Если посмотреть на законы, которые они (россияне — Ред.) сейчас продвигают, и которые, по сути, направлены на закрытие границ и ограничение свободы передвижения, это свидетельствует именно об этом (о подготовке к мобилизации — Ред.). Потому что правда в том, что при таких темпах они не смогут долго поддерживать свои военные действия», — считает президент Финляндии Александр Стубб.

Дата публикации 17:00, 22.09.26 Количество просмотров 15 Срочно из США! Встреча Зеленского и Трампа: чего требует президент США? Скандал в ООН

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