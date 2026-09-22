Кум Каменских жестко разнес Потапа и выдал, как он повлиял на позицию певицы: "Это какой-то ужас"

Геннадий Витер, Потап и Настя Каменских

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Кум певицы Насти Каменских — продюсер Геннадий Витер — жестко разнес рэпера Потапа и выдал, как тот повлиял на его куму.

Знаменитости уже много лет знакомы. Хотя в последнее время Геннадий Витер не общается с кумой, но продюсер следит за ее поведением в медиапространстве. И позиция Насти Каменских откровенно шокирует Геннадия Витера, о чем он рассказал на проекте «Наодинці з Гламуром». Продюсер считает, что своими поступками и заявлениями скандальный дуэт вычеркнул себя из украинского контекста. Впрочем, Геннадий Ветер убежден, что это все-таки последствия действий именно Потапа, а вот Настя Каменских, мол, просто следует за ним.

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«То, что неслось, это какой-то ужас. Я считаю, это какой-то бред, который ей вбил, скорее всего, Потап для того, чтобы снова подняться на какую-то ступень. То, что они сделали, это глупость. Они полностью себя вычеркнули из украинского сегмента. Но я считаю, это точно не Настя. Это больше творчество Потапа, это его этакие выходки. Он считает, что таким образом сможет снова привлечь зарубежную аудиторию. Таким образом они хотят себе концерты, потому что деньги имеют возможность заканчиваться», — говорит продюсер Анне Севастьяновой.

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Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

Геннадий Витер также признался, что хоть и с Настей он дружил, но с Потапом у него вообще не сложились отношения. И тому есть причина. Продюсер говорит, что они с рэпером слишком разные. По словам Витера, Потап — это «пафос» и «понты», а вот он больше обращает внимание на наполнение человека. На этом фоне между ними и не заладилось общение.

«Леша очень поверхностный человек, очень агрессивный и пафосный. Я его совсем не воспринимаю. Для него важны понты, во что человек одет, что он несет, какие у него друзья. Мне все равно! Мне важно, что у человека внутри. Именно в этом у нас разница. Ему важны понты, яркий и ложный шоу-бизнес. Я очень не люблю людей, которые в глаза говорят одно, а за спиной начинают нести другую историю», — говорит продюсер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ

Напомним, вокруг Потапа и Насти Каменских не утихает скандал. Недавно пара дала интервью россияне Екатерине Гордеевой. В ходе разговора певица выдала, что у нее появилась «киста через украинский язык». На фоне этого заявления в Сети появилось немало мемов. Тем временем юморист Юрий Великий вообще «порвал» пародией на это интервью.

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