Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: 5 способов использовать их в быту

Втулки от туалетной бумаги

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Втулка от туалетной бумаги обычно сразу летит в помойку. Однако обычный картонный цилиндр может еще не раз понадобиться дома, на даче или на огороде. Из него можно сделать емкость для рассады, простой органайзер и даже приспособление для хранения мелочей.

Несколькими способами поделилось польское издание. Большинство из этих способов не требуют дополнительных расходов, достаточно не выбрасывать чистые картонные втулки.

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Как использовать туалетные втулки

Сделайте стаканчики для рассады

Один из самых практичных вариантов — использовать втулки вместо небольших горшков для выращивания рассады. Картон достаточно плотный, чтобы определенное время держать форму, но одновременно постепенно размокает и разлагается в грунте.

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Втулки ставят вертикально в поддон или другую емкость, наполняют грунтом и высевают семена. Когда растение подрастет, его можно пересадить вместе с картонной оболочкой. Благодаря этому корни меньше беспокоят при пересадке.

Такой вариант особенно удобен для культур, которые нежелательно лишний раз травмировать во время переноски на грядку, прежде всего это огурцы и кабачки.

В то же время перед высадкой в почву следует убедиться, что картон уже хорошо размок и не будет препятствовать корням. Если втулка остается плотной, то ее можно разорвать или частично снять.

Используйте для разжигания огня

Еще один вариант пригодится владельцам мангалов, печей или каминов. Пустую втулку можно превратить в простую распалку.

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Для этого внутрь кладут сухую бумагу и древесную стружку. Картон и сухой наполнитель быстро занимаются и помогают разжечь большие куски древесины. Такие заготовки можно произвести заранее и хранить в сухом месте.

Для этого следует брать только чистый необработанный картон и обычную бумагу, без пластика и других материалов, не предназначенных для сжигания.

Сделайте органайзер для карандашей и мелочей

Если скопилось несколько втулок, из них можно сделать небольшой настольный органайзер. Втулки ставят вертикально рядом и укрепляют на плотной основе. В отдельных секциях удобно держать карандаши, ручки, ножницы и другие канцелярские принадлежности.

Чтобы органайзер выглядел аккуратнее, картон можно оклеить цветной бумагой или разрисовать. Такое оформление можно превратить в несложное занятие для детей.

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Сложите во втулки кабели

Втулки пригодятся и там, где постоянно путаются зарядные кабели и провода. Кабель нужно аккуратно свернуть и поместить внутрь картонного цилиндра. Так он не будет разматываться и не переплетаться с другими проводами.

На картоне можно написать, для какого устройства предназначен кабель. Это особенно удобно, если в ящике хранится много схожих зарядных устройств.

Используйте втулки для хранения пряжи

Еще одно простое применение — наматывать на втулки остатки пряжи. Картонная основа не дает нитям сбиваться в клубок и помогает более аккуратно организовать небольшие остатки материала.

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