Не выбрасывайте зажимы от хлеба: 9 способов использовать их в быту

Зажимы от хлеба

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Маленький пластиковый зажим, которым закрывают пакет с хлебом, обычно летит в мусорник сразу после открывания упаковки. Но его можно бросить для маленьких бытовых задач. Благодаря небольшому размеру и гибкости такая клипса может стать фиксатором, меткой или просто помочь упорядочить вещи.

Автор ютуб канала показал несколько вариантов повторного использования таких зажимов. Некоторые из них настолько просты, что могут пригодиться буквально каждый день.

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1. Закрепить пакет в мусорном ведре

Одна из самых простых идей поможет решить знакомую бытовую проблему. Вы вставляете пакет в мусорное ведро, загибаете его края наружу, но как только внутри появляется тяжелый мусор, пакет начинает сползать. В результате его края оказываются внутри ведра.

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Если ведра позволяет, пакет можно дополнительно закрепить хлебными зажимами. Сначала его нужно хорошо расправить, а края загнуть за ободок. После этого в нескольких местах прикрепите клипсы так, чтобы они одновременно захватывали край пакета и держались за бортик.

Для небольшой корзины может хватить несколько зажимов, расположенных с разных сторон. Они не дадут пакету так легко соскользнуть внутрь, когда вы будете выбрасывать мусор.

2. Соединить бегунки на рюкзаке

Еще одно применение можно найти во время поездок или ежедневных передвижений по общественному транспорту. Если карман рюкзака закрывается двумя бегунками молнии, их можно соединить между собой пластиковой клипсой.

Для этого бегунки нужно свести вместе и закрепить зажим так, чтобы открыть молнию одним движением уже не удалось. Чтобы добраться до кармана, сначала придется снять клипсу, а уже потом раздвинуть бегунки.

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Конечно, полноценного замка такой способ не заменяет и гарантированную защиту от кражи не обеспечивает. Зажим можно снять или повредить. Его задача гораздо проще — создать дополнительное препятствие для быстрого открывания молнии.

Поэтому ценные вещи все равно лучше не хранить в легкодоступном наружном кармане рюкзака.

3. Зафиксировать рулоны

Пергамент, фольга, пищевая пленка, бумага для выпечки и даже остатки обоев обладают одним неудобным свойством — после использования рулон нередко начинает сам раскручиваться.

Резинку соответствующего размера не всегда удается найти, а веревку придется каждый раз завязывать и развязывать. Здесь и могут пригодиться пластиковые зажимы от хлеба.

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Сверните материал в рулон, а затем закрепите его край клипсами. Для длинного рулона удобнее использовать два зажима — по одному ближе к каждому краю. Так бумага, фольга или плёнка будут оставаться свернутыми, а когда материал снова понадобится, клипсы можно быстро снять.

Особенно удобен такой способ для остатков обоев после ремонта. Рулон не будет разворачиваться во время хранения и будет занимать меньше места.

4. Отметить одинаковые ключи

Если на связке висит несколько похожих ключей, со временем легко забыть, какой от гаража, какой от подвала, а какой от почтового ящика. Проверять каждый по очереди неудобно, особенно если такими ключами пользуетесь не каждый день.

Зажим от хлеба можно превратить в простой минибрелок. Прикрепите его к ключу, а на пластике маркером сделайте краткую надпись: «гараж», «дача», «подвал», «кладовая», «почта».

Если клипсы разного цвета, можно дополнительно разделить ключи по цвету. Например, одним обозначить ключи от хозяйственных помещений, другим — от дома.

Главное, чтобы зажим достаточно крепко держался и не мешал вставлять ключ в замок.

5. Больше не искать начало скотча

Тот, кто регулярно пользуется прозрачным скотчем, хорошо знает эту проблему: после использования край ленты прилипает к рулону и становится практически незаметным. В следующий раз приходится проводить ногтем по всему рулону, пытаясь найти место стыка.

Хлебная клипса может работать как обычный указатель края.

Когда кончили пользоваться скотчем, приложите зажим к кончику ленты и загните край так, чтобы он не приклеился обратно к рулону. В следующий раз место начала ленты будет видно сразу.

После того, как отрезали необходимый кусок скотча, клипсу можно переставить на новый край. По тому же принципу можно обозначать и другие клейкие ленты, если зажим хорошо на них держится.

6. Использовать как закладку

Пластиковый зажим может заменить и обычную закладку. Он особенно удобен в блокнотах, записных книжках, учебниках и кулинарных книгах, где нужно регулярно возвращаться к определенной странице.

Клипсу достаточно осторожно закрепить на верхнем или боковом краю нужной страницы. В отличие от отдельной бумажки такая метка не просто лежит между страницами, а держится на конкретном месте.

Если нужно пометить несколько разделов, можно взять несколько зажимов и сделать на них короткие надписи. Например, в кулинарной книге можно разделить рецепты выпечки, салатов, супов и десертов, а в рабочем блокноте — различные темы или проекты.

В то же время с тонкой или ценной бумагой следует соблюдать осторожность. Перед использованием следует проверить, насколько туго держится конкретная клипса и не оставляет ли она изломов.

7. Собрать провода

Зарядные устройства, наушники, кабели от ноутбука и другой техники быстро создают беспорядок на рабочем столе или в ящике. Часть тонких проводов можно упорядочить с помощью тех же пластиковых клипс.

К примеру, длинный тонкий кабель можно аккуратно сложить несколькими петлями, а затем закрепить зажимом, чтобы он не разматывался. Так хранить провода удобнее, а в ящике они будут меньше путаться между собой.

Несколько тонких кабелей можно объединить в одну группу, если размер зажима это позволяет.

Однако клипса не должна сильно сжимать изоляцию. Не стоит также производить резких перегибов кабеля. Для толстых электрических проводов, удлинителей или постоянной фиксации лучше использовать специальные многоразовые стяжки или органайзеры.

8. Подвязать растения и подписать сорта

Применение хлебных зажимов можно найти не только дома, но и среди растений. Если клипса достаточно велика, не имеет острых краев и не сжимает стебель, им можно временно прикрепить тонкий побег к опоре.

Такой способ может понадобиться для комнатных лиан или молодых растений, нуждающихся в поддержке. Однако зажим нельзя оставлять без контроля. Стебель растет и постепенно утолщается, поэтому сначала сидящая клипса свободно, впоследствии может начать врезаться в ткани растения.

Еще практичнее использовать эти зажимы как небольшие отметины. На пластике маркером можно написать название сорта, а затем закрепить клипсу рядом с подходящим растением.

Это удобно при выращивании рассады, нескольких сортов помидоров или огурцов в теплице, а также для домашней коллекции растений. Если надпись делается обычным маркером, следует учитывать, что от влаги и солнца она со временем может стереться.

9. Прочистить отверстия душевой воронки

В некоторых зажимах внутри пластиковой оболочки имеется тонкая гибкая проволока. Ему также можно найти применение, хотя этот способ требует большей осторожности.

Если отдельные отверстия душевой воронки забились отложениями и вода из них почти не выходит, тонкой проволокой можно попытаться очень аккуратно убрать видимые загрязнения из отверстия.

Однако силой проталкивать металл внутрь не нужно. Современные лейки нередко имеют мягкие силиконовые форсунки, которые легко повредить острым или жестким предметом. Кроме того, слабая струя часто связана с известковым налетом, и простой механической прочистки отдельных отверстий может быть недостаточно.

Поэтому этот способ лучше использовать только тогда, когда конструкция лейки это позволяет. Если есть сомнения, безопасно очистить ее в соответствии с рекомендациями производителя.

Конечно, собирать все зажимы от каждого пакета хлеба нет нужды. Но несколько таких клипс в кухонном или хозяйственном ящике могут неоднократно пригодиться. В то же время важно помнить о ее предназначении и прочности. Хлебная клипса — это удобный вспомогательный фиксатор, но не замена замка, профессионального крепления или специальных приспособлений там, где от надежности зависит безопасность.

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