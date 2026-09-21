"Он — профессиональный аферист": известная блогерша развелась и разоблачила экс-супруга на схемах и изменах

Анастасия Скальницкая / © instagram.com/skalnytska.n

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Украинская бизнесвумен и блогерша Анастасия Скальницкая официально развелась и шокировала причиной разрыва с мужем Богданом.

Супруги воспитывали двоих детей — общего сына и дочь от предыдущего брака звезды. Однако их трехлетний брак завершился. Сначала блогерша пыталась не выносить всю грязь на публику, но в конце концов захотела расставить точки над «i» в заявлении в Instagram.

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«Мой бывший муж — профессиональный аферист. Начать отношения, чтобы в дальнейшем разводить меня на деньги, изменять мне всю жизнь с проститутками, оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников… Через 10 дней после развода начали вылезать такие факты, что я не думала, что такое существует», — ошеломила предпринимательница.

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Анастасия Скальницкая и ее бывший муж Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Скальницкая вспомнила, что еще в начале романа с будущим мужем он заметил ее талант к бизнесу и «входил в доверие». А все завертелось с покупки автомобиля за космическую сумму для блогерши за ее заработанные деньги. В то же время, она видела и его капитал — элитные авто, которые, как потом выяснилось, принадлежали не ему.

Через полтора месяца отношений Богдан попросил Настю увезти свои деньги в Польшу и положить на ее счет, ведь у него назревали «проблемы». Он вручил ей пакет с купюрами, которые, по мнению блогерши сейчас, были ненастоящими. Но на следующий день случается непредвиденное.

«Мне звонят и говорят, что все деньги забрали и Богдан в тюрьме, и чтобы выйти, нужна такая-то сумма. Очень большая. Я думала продавать машину, потому что все бывает в жизни. И он соглашается. Я продаю через человека, которого он дал. И он взял еще в долг у другого — еще одна машина. Я продавала вещи», — призналась блогерша.

Анастасия Скальницкая и ее бывший муж Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Однако Богдан успокаивал избранницу своими бизнесами, когда она была обеспокоена своим и дочери будущим. Впоследствии они обручились, несмотря ни на что.

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«Но мне Бог давал знак. Когда мы только неделю были знакомы, мы врезались друг в друга. После предложения он искал себя. Потом свадьба за мои деньги. Но он давал какие-то деньги. Это не альфонс. Это аферист. Он не жил за мой счет, просто тот долг и все будущие на протяжении трех лет — их не существовало. Он просто брал у меня деньги и жил», — шокировала блогерша.

Анастасия Скальницкая с детьми и ее бывший муж Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

В дальнейшем муж продолжал манипулировать собственными проблемами и рисками, что его «заберут». И, по словам блогерши, очередная такая схема произошла в момент, когда она только взяла в кредит новую вторую машину. В конце концов и ее пришлось продать и дать деньги Богдану.

«Такие ситуации были постоянно и они не заканчивались. Я давала деньги на его бизнес. Очень часто он возвращался поздно. Но я не обращала внимания, потому что была цель закрыть все долги. Я просыпалась только с мыслью, где найти деньги. Ну, это мой муж, я ему доверяла, думала, он молодой и он поднимется, а я подожду», — рассказала Настя.

В дальнейшем Скальницкая предложила горе-избраннику помогать ей в бизнесе. Однако он и там находил способы, как обмануть жену.

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«Все замечали, что со мной что-то не так. Никому не рассказывала о наших проблемах. Он говорил, что я такая тяжелая. А я хотела все отдать и жить спокойно. Я не видела никогда, чтобы он переживал за его же долги. А потом я впервые за три года разрыдалась очень сильно. А он: "Ну ты же такая несчастная"», — вспомнила бизнесвумен.

Анастасия Скальницкая и ее бывший муж Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Это стало последней каплей. После развода экс-супруг списал все деньги с прибыльного бизнеса Скальницкой и оставил на балансе 800 грн. Более того, взял кредиты на сотрудников и вообще имел долгов более чем на миллион гривен.

«Потом я узнаю, что машина не наша. И все эти деньги он забирал себе. Он прорабатывал схемы и всех тех долгов не было. Он меня никогда не любил. Я была для него финансовым проектом», — подытожила блогерша.

Впоследствии стало известно и о систематических изменах со стороны экс-супруга. По словам Насти, экс-супруг посылал из ее же цветочного магазина букеты другим любовницам, ездил к ним. Более того, так же Богдан, как утверждает блогерша, обманывал их близкое окружение и врал ей о других в корыстных целях.

Анастасия Скальницкая и ее бывший муж Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

«На сегодняшний день у меня нет ничего. Ни машины, ни квартиры. Только долги. Три с половиной года меня использовали», — добавила блогерша.

Сейчас Настя уверяет, что со временем избавится от этой фамилии и верит, что «жизнь расставит все на свои места». А остальных призвала быть более осмотрительными.

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