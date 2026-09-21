Плавки разорвались на старте: Суровцев ошеломил пикантным курьезом, финишировав на соревнованиях голым

Алексей Суровцев / © instagram.com/surovtsev.alexei

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Украинский актёр Алексей Суровцев вспомнил курьезный случай из своего спортивного прошлого, когда прямо во время соревнований остался без плавок.

В подростковом возрасте артист профессионально занимался плаванием. Он даже выступал на соревнованиях на уровне сборной Украины. Однажды спортсмен вышел на старт в довольно старой экипировке. Именно она и преподнесла ему неожиданный сюрприз. Прямо перед заплывом у актера порвался шнурок на плавках. Но останавливаться Алексей не стал. Он решил доплыть дистанцию до конца, несмотря на неудобную ситуацию.

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«В 14–15 лет я занимался плаванием и у меня были очень старые плавки. Перед соревнованиями я завязал их, наклонился на старте, и вдруг у меня порвался тот шнурок. Я, конечно же, стартовал и, как настоящий спортсмен, не остановился, потому что для меня был очень важен результат. Так и доплыл без плавок. Повезло, что в то время ещё не проводилась подводная съёмка», — поделился актёр на «Новом канале», где предложил участницам угадать, действительно ли с ним случался такой конфуз.

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Алексей Суровцев / © скриншот с видео

Сначала женская команда отнеслась к этой истории скептически. Ведущая Леся Никитюк, которая сама профессионально занималась плаванием и имеет звание мастера спорта, тоже усомнилась, что подобное могло произойти на настоящих соревнованиях. Она, впрочем, вспомнила, что в детстве из-за некачественной экипировки ей тоже приходилось поправлять купальник во время заплывов.

Впрочем, на этот раз интуиция команде не помогла — Суровцев не придумал эту историю ради эффектного ответа. По его словам, решающим для него тогда был результат, поэтому даже такая неожиданная проблема не заставила его сойти с дистанции.

Напомним, недавно известный украинский актер тронул всех своим обращением к жене, с которой он женился дважды.

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