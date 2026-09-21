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Плавки разорвались на старте: Суровцев ошеломил пикантным курьезом, финишировав на соревнованиях голым
Актёр вспомнил, как во время важного заплыва у него порвался шнурок на плавках, но он всё равно доплыл до финиша.
Украинский актёр Алексей Суровцев вспомнил курьезный случай из своего спортивного прошлого, когда прямо во время соревнований остался без плавок.
В подростковом возрасте артист профессионально занимался плаванием. Он даже выступал на соревнованиях на уровне сборной Украины. Однажды спортсмен вышел на старт в довольно старой экипировке. Именно она и преподнесла ему неожиданный сюрприз. Прямо перед заплывом у актера порвался шнурок на плавках. Но останавливаться Алексей не стал. Он решил доплыть дистанцию до конца, несмотря на неудобную ситуацию.
«В 14–15 лет я занимался плаванием и у меня были очень старые плавки. Перед соревнованиями я завязал их, наклонился на старте, и вдруг у меня порвался тот шнурок. Я, конечно же, стартовал и, как настоящий спортсмен, не остановился, потому что для меня был очень важен результат. Так и доплыл без плавок. Повезло, что в то время ещё не проводилась подводная съёмка», — поделился актёр на «Новом канале», где предложил участницам угадать, действительно ли с ним случался такой конфуз.
Сначала женская команда отнеслась к этой истории скептически. Ведущая Леся Никитюк, которая сама профессионально занималась плаванием и имеет звание мастера спорта, тоже усомнилась, что подобное могло произойти на настоящих соревнованиях. Она, впрочем, вспомнила, что в детстве из-за некачественной экипировки ей тоже приходилось поправлять купальник во время заплывов.
Впрочем, на этот раз интуиция команде не помогла — Суровцев не придумал эту историю ради эффектного ответа. По его словам, решающим для него тогда был результат, поэтому даже такая неожиданная проблема не заставила его сойти с дистанции.
Напомним, недавно известный украинский актер тронул всех своим обращением к жене, с которой он женился дважды.