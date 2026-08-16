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Известный украинский актер растрогал обращением к жене, на которой женился дважды
Актер публично признался Ксении в любви и показал романтические фото с именинницей.
Украинский актер Алексей Суровцев публично поздравил свою жену Ксению с днем рождения и посвятил ей щемящее признание.
По случаю праздника знаменитость опубликовал серию романтических фотографий, на которых предстал вместе с любимой в объятиях. Под фото Суровцев поделился теплыми словами и поблагодарил супругу за то, что она всегда остается рядом с ним.
«С днем рождения, мой невероятный, любимый человек. Никогда не теряй себя! Такое нельзя терять. Спасибо за то, что всегда рядом. И в жизни, и в работе, и в мыслях. С каждым годом еще красивее, умнее. Пусть все мечты сбудутся. Люблю тебя», — написал актер.
Отметим, что история любви Алексея и Ксении имеет немало поворотов. Впервые пара вышла замуж в 2013 году, однако впоследствии возлюбленные разошлись. После длительного перерыва они поняли, что хотят быть вместе, и десять лет спустя возобновили свои отношения.
В 2023 году Суровцев и Ксения вторично официально стали супругами. С тех пор они строят семейную жизнь с новым взглядом на отношения и общее будущее. В настоящее время супруги также готовятся к важному этапу — они мечтают стать родителями.