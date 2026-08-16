Відомий український актор зворушив зверненням до дружини, з якою одружувався двічі

Олексій Суровцев з дружиною / © instagram.com/surovtsev.alexei

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Український актор Олексій Суровцев публічно привітав свою дружину Ксенію з днем народження та присвятив їй щемливе зізнання.

З нагоди свята знаменитість опублікував серію романтичних світлин, на яких постав разом з коханою в обіймах. Під фото Суровцев поділився теплими словами та подякував дружині за те, що вона завжди залишається поруч із ним.

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«З днем народження, моя неймовірна, кохана людина. Ніколи не втрачай себе! Таке не можна втрачати. Дякую за те, що завжди поруч. І в житті, і в роботі, і в думках. З кожним роком ще красивіша, ще розумніша. Нехай всі мрії здійсняться. Люблю тебе», — написав актор.

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Олексій Суровцев з дружиною / © instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев з дружиною / © instagram.com/surovtsev.alexei

Зазначимо, історія кохання Олексія та Ксенії має чимало поворотів. Вперше пара одружилася 2013 року, однак згодом закохані розійшлися. Після тривалої перерви вони зрозуміли, що хочуть бути разом, і через десять років відновили свої стосунки.

2023 року Суровцев та Ксенія вдруге офіційно стали подружжям. Відтоді вони будують сімейне життя вже з новим поглядом на стосунки та спільне майбутнє. Нині подружжя також готується до важливого етапу — вони мріють стати батьками.

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