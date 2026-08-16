"Аж сльози на очах": Григорій Решетнік з дружиною виїхали за кордон до країни, де ніколи не були

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина вирушили у мандрівку за кордон.

Подружжя опинилося у Грузії. Там вони весело проводили час і насолоджувалися місцевою культурою та краєвидами. Решетніки завітали на свято, але про привід і винуватця свята так і не розповіли. На події були присутні грузинські танці та інші традиції.

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Дружина ведучого не втрачала нагоди й наробила колоритних фото як наодинці, так і поруч з ошатним коханим на тлі декорацій. Ба більше, за словами Христини, цей регіон вони відвідують вперше, тож вона отримала купу різних емоцій від побаченого.

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Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Вперше у Грузії. В Кахеті. Так далеко. Але теплі грузинські танці, атмосфера гір, краси, виноградників і любові — аж сльози на очах — моя зустріч з цією місциною була недовгою, але однозначно такою, що запамʼятається назавжди», — зізналася блогерка.

У коментарях родині наробили низку компліментів, а один з юзерів припустив, що це могли бути знімання епізоду нового «Холостяка». Та поки що зіркове подружжя тримає інтригу.

Допис Христини Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показалася зі своїм нареченим Дмитром Бабчуком і як вони у вільний від його служби час проводять літо.

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