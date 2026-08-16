- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 1 хв
"Аж сльози на очах": Григорій Решетнік з дружиною виїхали за кордон до країни, де ніколи не були
Христина наробила стильних фото з коханим.
Український телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина вирушили у мандрівку за кордон.
Подружжя опинилося у Грузії. Там вони весело проводили час і насолоджувалися місцевою культурою та краєвидами. Решетніки завітали на свято, але про привід і винуватця свята так і не розповіли. На події були присутні грузинські танці та інші традиції.
Дружина ведучого не втрачала нагоди й наробила колоритних фото як наодинці, так і поруч з ошатним коханим на тлі декорацій. Ба більше, за словами Христини, цей регіон вони відвідують вперше, тож вона отримала купу різних емоцій від побаченого.
«Вперше у Грузії. В Кахеті. Так далеко. Але теплі грузинські танці, атмосфера гір, краси, виноградників і любові — аж сльози на очах — моя зустріч з цією місциною була недовгою, але однозначно такою, що запамʼятається назавжди», — зізналася блогерка.
У коментарях родині наробили низку компліментів, а один з юзерів припустив, що це могли бути знімання епізоду нового «Холостяка». Та поки що зіркове подружжя тримає інтригу.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показалася зі своїм нареченим Дмитром Бабчуком і як вони у вільний від його служби час проводять літо.