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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Після спеки до Іспанії прийшла нова біда — вже є загиблі

Служби екстреної допомоги проводять масштабну операцію з надання допомоги постраждалим та оцінки збитків, спричинених повінню та зсувом ґрунту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Повінь завдала шкоди

Повінь завдала шкоди / © Associated Press

Щонайменше дві жінки загинули, ще двоє неповнолітніх отримали легкі травми внаслідок раптової повені та зсуву ґрунту в провінції Леон на півночі Іспанії.

Про це повідомляє EFE.

Стихія сталася в районі Мансанедо-де-Вальдуеса та Бузас. Потік води затопив винний льох, де перебували шестеро людей. Двоє дорослих жінок загинули, а двох дітей госпіталізували з травмами.

Повінь також пошкодила дороги, одна з них до Пеньяльба-де-Сантьяго залишається перекритою. На місці працюють рятувальники, поліція та екстрені служби.

Крім того, в Іспанії продовжують вирувати масштабні лісові пожежі: вогонь уже знищив сотні тисяч гектарів, а мешканців кількох регіонів евакуюють. Найскладніша ситуація склалася в Уельві, Кастельйоні та Сеговії.

Посуха у Європі — що відомо

Тривалий брак дощів у поєднанні з виснажливими хвилями спеки спровокували масштабну екологічну та економічну кризу в ЄС. Рівень води у ключових артеріях Європи упав до критичних позначок, а площа випалених лісовими пожежами земель уже випередила минулорічні показники.

Найбільше від бездощів’я потерпають Франція, Німеччина, Угорщина, Румунія, Іспанія.

Падіння рівня води в річках уже спричинило збої у судноплавстві, а також змусило обмежити виробництво електроенергії на гідроелектростанціях та АЕС у Франції й країнах Дунайського басейну.

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