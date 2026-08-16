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После жары в Испанию пришла новая беда — уже есть погибшие
Службы экстренной помощи проводят масштабную операцию по оказанию помощи пострадавшим и оценке ущерба, нанесенного наводнением и оползнем.
По меньшей мере две женщины погибли, еще двое несовершеннолетних получили легкие травмы в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.
Об этом сообщает EFE.
Стихия произошла в районе Мансанедо-де-Вальдуэса и Бузаса. Поток воды затопил винный погреб, где находились шесть человек. Двое взрослых женщин погибли, а двое детей госпитализированы с травмами.
Наводнение также повредило дороги, одна из них в Пеньяльба-де-Сантьяго остается перекрытой. На месте работают спасатели, полиция и экстренные службы.
Кроме того, в Испании продолжают бушевать масштабные лесные пожары: огонь уже уничтожил сотни тысяч гектаров, а жителей нескольких регионов эвакуируют. Самая сложная ситуация сложилась в Уэльве, Кастельоне и Сеговии.
Засуха в Европе — что известно
Длительная нехватка дождей в сочетании с изнурительными волнами жары спровоцировала масштабный экологический и экономический кризис в ЕС. Уровень воды в ключевых артериях Европы упал до критических отметок, а площадь выжженных лесными пожарами земель уже опередила показатели прошлого года.
Больше всего страдают Франция, Германия, Венгрия, Румыния, Испания.
Падение уровня воды в реках уже привело к сбоям в судоходстве, а также заставило ограничить производство электроэнергии на гидроэлектростанциях и АЭС во Франции и странах Дунайского бассейна.