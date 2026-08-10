Худшее еще впереди: ученые предупредили, какой станет жара в будущем

Жара / © Associated Press

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Мир готовится к пятой волне жары этим летом с температурами до 37°C, однако новое исследование показывает, что наихудшие климатические испытания еще впереди.

Об этом пишет Daily Mail.

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По прогнозам ученых, к 2100 году жаркие дни станут длиннее на более четырех часов экстремальной жары. Хуже всего то, что эти дополнительные часы будут приходиться на ночь, когда люди обычно отдыхали от жары и охлаждались.

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Ученые подчеркнули, что очень высокая температура ежечасно очень опасна для здоровья. Обычно ночь приносит прохладу и спасает от дневного зноя, но во время аномально теплых ночей этого не происходит. Из-за постоянной жары ночью организм не успевает остыть, что повышает риск болезней и смерти, особенно для людей из уязвимых категорий.

Исследователи проанализировали глобальные почасовые данные за период с 1981 по 2023 год и выяснили, что на суше каждое лето фиксируется в среднем 269 часов экстремальной жары. Климатические прогнозы по сценарию с высоким уровнем выбросов указывают на то, что к 2070–2099 годам каждый жаркий день будет содержать более четырех дополнительных жарких часов по сравнению с современным уровнем.

«Страны с низким и средним уровнем дохода несут на себе основное бремя как текущего, так и будущего почасового влияния тепла, несмотря на меньший вклад в исторические выбросы», — отмечают авторы.

Чтобы лучше защитить людей от жары, ученые советуют более подробно изучать резкие скачки температуры в течение дня. По их мнению, если лучше понимать краткосрочные погодные изменения, можно усовершенствовать системы предупреждения, точнее оценивать риск.

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Эти выводы появились на фоне данных о том, что Западная Европа только что пережила самый жаркий период июня-июля за всю историю наблюдений со средней температурой 21,62°C, что на 2,79°C превышает предыдущий рекорд 2022 года на фоне четвертой волны жары подряд.

Напомним, в Испании продолжают бушевать масштабные лесные пожары: огонь уже уничтожил сотни тысяч гектаров, а жителей нескольких регионов эвакуируют. Самая сложная ситуация сложилась в Уэльве, Кастельоне и Сеговии.

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