"Трамп не любит проигравших": как директор ЦРУ во время игры в гольф убеждает президента США помогать Украине

Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф играет в гольф с Дональдом Трампом и рассказывает ему об огромных потерях россиян на фронте. Это помогает поддерживать помощь США для Украины.

Об этом сообщает авторитетное издание The Atlantic.

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Битва за лицензии: почему Украина стремится самостоятельно производить системы Patriot

Как отмечает западный чиновник разведки, успех такой политики базируется на простом принципе: «Трамп не любит проигравших».

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Сообщается, пока Украина демонстрирует способность оказывать сопротивление, ломать стереотипы и наносить врагу сокрушительные удары, склонность американского лидера дистанцироваться от поддержки уменьшается. По актуальным разведывательным данным, потери россиян на поле боя сейчас превышают 40 000 человек в месяц.

Эта стратегия влияния разворачивается на фоне сложных дипломатических и военных действий. Еще раньше, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Белом доме, где ключевой темой стал запрос на лицензию для производства американских ракет-перехватчиков класса «земля-воздух» Patriot в Украине.

В интервью Financial Times американский лидер отметил, что система Patriot является довольно специфическим оружием, поэтому выдавать разрешение на ее производство другим странам следует осторожно. Однако уже 8 августа Владимир Зеленский заявил в соцсети X о договоренности с Дональдом Трампом о получении таких лицензий, отметив, что если бы это произошло четыре года назад, Украина бы уже выпускала эти системы для всех. В то же время официальный Вашингтон пока не подтвердил принятие окончательного решения.

Изменения на поле боя и технологическая автономия Украины

Сообщается, что позиции Украины на международной арене существенно укрепились благодаря военному прогрессу. Страна стала значительно более автономной. Украинский оборонный сектор массово производит беспилотники (оценки до 10 миллионов дронов в год), сдерживает российское наступление и переносит боевые действия на территорию РФ.

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Успешные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, авиабазам и логистическим артериям врага повлекли за собой масштабный топливный кризис в России и серьезно нарушили поставки оккупационных сил.

Отмечается, что в то же время Украина продолжает остро нуждаться в противоракетной обороне. Из-за интенсивных российских обстрелов баллистическими ракетами имеющиеся запасы перехватчиков Patriot истощаются, а западные производители и американская администрация сталкиваются с дефицитом в арсеналах и бюрократическими преградами.

Предоставление Украине лицензии на производство систем Patriot могло бы превратить ее из просителя в стратегического партнера и производственный узел для США. Однако, несмотря на обеспокоенность американских корпораций относительно передачи технологий, успешные наступательные и оборонные действия Украины продолжают менять скептическое отношение западных политиков в пользу прагматичного сотрудничества.

Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистические ракеты по-прежнему остаются проблемой для Украины. В то же время, по его словам, есть ряд стран, которые могут помочь с этим.

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Ранее мы писали, что американские производители Patriot могут опасаться, что Украина после получения лицензии сможет усовершенствовать систему и наладить ее масштабное производство быстрее и дешевле, чем делают нынешние предприятия в США.

К слову, Украина столкнулась с наиболее острым дефицитом средств противовоздушной обороны с начала полномасштабной войны. Тем временем западные партнеры все более сдержанно реагируют на призывы президента Владимира Зеленского о передаче дополнительных ракет-перехватчиков к Patriot.

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