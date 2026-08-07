Дефицит антибаллистики: почему США и Европа не могут и не хотят помочь Украине пережить зиму

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После массированных российских обстрелов 5 августа, когда украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты, Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года партнеры передали Украине в три раза меньше антибаллистических ракет. Глава государства предположил, что кроме войны на Ближнем Востоке, где тратится очень много перехватчиков, в частности, к системам Patriot, возможно это связано с политическими шагами, чтобы Украина стала более сговорчивой.

За годы полномасштабного вторжения России от европейцев на официальном уровне всегда звучали заявления, что это Украине решать, когда и на каких условиях начинать переговоры о завершении войны. При этом администрация Трампа, считая, что Украина проигрывает войну, оказывала большее давление именно на Киев. Напомним, как весной 2025 года США приостановили обмен разведданными и военную помощь Украине. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф убеждал, что все восстановится, как только Зеленский продемонстрирует преданность мирному процессу.

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После этого состоялись переговоры украинской и американской делегаций в саудовской Джидде, где Киев поддержал идею немедленного 30-дневного перемирия, если на это согласится Путин, а США обязались возобновить помощь и обмен разведданными. За эти почти полтора года администрация Трампа должна была бы убедиться, что Украина хочет справедливого мира, а не временного перемирия ценой сдачи территорий, чтобы Трамп получил свои политические баллы, а Украина — возобновление войны в еще большем масштабе. Но к увеличению поддержки Украины это не привело.

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В условиях острого дефицита антибаллистики у Украины Путин делает ставку на уничтожение не только тепловой и энергетической инфраструктуры, но и водоснабжения этой зимой, чтобы весной 2027 года выйти на возможные переговоры в более сильной позиции. Получит ли Украина антибаллистическую защиту от союзников, чтобы сорвать планы Кремля? Читайте в материале ТСН.ua.

Трамп отказал Украине: чем сбивать российскую баллистику

За несколько дней до российского обстрела 5 августа, когда погибли 18 человек, министр энергетики Денис Шмыгаль в интервью Politico выразил надежду, что благодаря нашим ударам по российским НПЗ и санкциям союзников остановить войну удастся этой осенью. Иначе Украину ждет еще одна зима атак России на ее энергетическую инфраструктуру — повторение прошлогодней кампании, погрузившей украинские города в ледяную тьму.

«Цель России сейчас — уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они атаковали электроэнергию и отопление, но при отключении электроэнергии можно было выжить, если бы у вас был газ и вода. Трудно прожить больше трех дней без воды и канализации», — сказал Денис Шмыгаль.

Чтобы пережить зиму и сбивать российскую баллистику, Украине необходимы ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot. Во время встречи с Трампом в Белом доме в конце июля Зеленский попросил предоставить экстренный зимний пакет антибаллистики из 300 «пэтриотов». В противном случае, по словам украинского президента, Россия может уничтожить украинские электростанции и оставить миллионы людей без отопления, устроив гуманитарный кризис. Ранее ТСН.ua писал, что Трамп пообещал помочь, однако дал понять, что сделать это будет очень сложно.

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Позже американский президент заявил, что перехватчики к Patriot нужны самим США, вновь вспомнив своего предшественника Байдена, который якобы дал Украине слишком много — $300 млрд (Трамп постоянно говорит о якобы предоставленных Байденом Украине $300-350 млрд, однако эта сумма ничем не подтверждена и не соответствует действительности — Ред.).

«Когда я покидал это место (президента США в январе 2021 года — Ред.), склады были полные, а он (Байден — Ред.) отдал значительную их часть. Мне теперь нужно пополнить эти запасы», — сказал Трамп, добавив, что США не вовлечены в войну России против Украины, потому что Америка находится далеко за океаном.

Такое поведение действующего американского президента вряд ли удивляет кого-то. Ведь когда решение какого-то вопроса или проблемы на самом деле в интересах Трампа, более того — способствует повышению его рейтинга — он прилагает максимум усилий. Однако на фоне провальной войны против Ирана, приведшей к мировому энергетическому кризису, росту цен на горючее и инфляции в Америке, которую США к тому же не могут ни выиграть, ни закончить, в администрации Трампа вряд ли будут рисковать накануне промежуточных выборов в Конгресс в начале ноября.

Производство мирного времени: санкции не работают

Речь идет не о нежелании Трампа или его администрации предоставлять Украине ракеты-перехватчики е системам Patriot. Уже больше года США продают Украине вооружение через натовский механизм PURL. Проблема в том, что западный ОПК до сих пор живет в условиях мирного времени. По словам и.о. министра иностранных дел Андрея Сибиги, в год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3.

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«К сожалению, таков мир, таковы геополитические реалии. И, имея ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, как непросто сейчас получать, покупать, обменивать и доставать эти ракеты. Мы буквально бьемся за каждую ракету», — добавил Андрей Сибига.

ТСН.ua уже писал, что всего за год США могут произвести до 650 перехватчиков к системам ПВО Patriot с возможностью масштабирования до 2 тыс. к 2030 году. У Японии есть американская лицензия на производство этих ракет. Правда, объемы достаточно низкие — всего до 50 единиц в год. К концу 2027 года совместное производство «пэтриотов» будет развернуто в Германии. Правда, объемы тоже будут незначительными — до 180 ракет в год.

Вдобавок в очередной войне против Ирана, по сообщениям американских СМИ, США использовали почти все ATACMS, а запасы перехватчиков к системам Patriot и THAAD сократились на 65% и 40% соответственно. К примеру, если еще к началу этого года на складах Пентагона было около 2330 ракет к «пэтриотам», то сейчас их осталось около 800. На складах в Европе количество перехватчиков к Patriot тоже не измеряется сотнями штук. И все это происходит, когда, по сообщению The Wall Street Journal, американская разведка предупреждает о возможности нападения России на НАТО еще до окончания войны против Украины.

Колумнист Bloomberg Марк Чемпион отмечает, что атака на Иран была ненужной тратой ресурсов и кардинальной ошибкой, но совокупное недопроизводство «пэтриотов» и другого критически важного оружия возникло задолго до Трампа. И Вашингтон и европейские союзники должны проявить креативность в поиске новых способов защиты украинского неба.

«Они должны собрать достаточно "пэтриотов", чтобы Украина пережила зиму, и достаточно возможностей для удара на большую дальность, чтобы повлиять на производство баллистических ракет Россией. Учитывая все более содержательный военный обмен между Москвой и другими соперниками США, включая Китай, Иран и Северную Корею, это также помогло бы стратегическому положению Америки», — считает Марк Чемпион.

Кроме передачи Украине действенных дальнобойных возможностей для уничтожения не только пусковых установок, но и самого баллистического производства на российской территории, западные союзники Украины должны провести тщательную работу над ошибками, проанализировав, какие страны поставляют России основные компоненты для производства баллистических ракет. Тем более что этот список давно известен. И на первом месте Китай, который является главным спасательным кругом Кремля.

Дата публикации 10:44, 06.08.26 Количество просмотров 30 Зеленский показал, как ВСУ поразили 2 НПЗ и катера России

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