Тысяча незаконно списанных мужчин: суд взял под стражу бывшего начальника Мукачевского ТЦК

Бывший руководитель Мукачевского РТЦК Евгений Пильгуй / © Виталий Глагола

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Бывший начальник Мукачевского РТЦК и СП Евгений Пильгуй, которого подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме для «уклонистов», на время досудебного расследования будет находиться под стражей в СИЗО без права освобождения под залог.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, сославшись на собственные источники.

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«Ужгородский городской районный суд только что определил меру пресечения в отношении бывшего начальника Мукачевского РТЦК и СП Евгения Пильгуя. На время следствия он будет находиться под стражей без права освобождения под залог», — написал он.

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По словам журналиста, после увольнения Пильгуя с должности правоохранительные органы раскрыли масштабную схему, которая, по версии следствия, действовала в Мукачевском РТЦК и СП. В рамках расследования были задержаны бывший начальник центра, его заместитель и другие фигуранты.

«По версии следствия, за годы функционирования этой схемы более 1000 человек были незаконно сняты с воинского учета, около 300 из них впоследствии выехали за границу. Стоимость таких "услуг", согласно материалам дела, достигала 20 тысяч долларов с одного человека», — отметил журналист.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

Напомним, ранее ГБР завершило расследование по делу об обвинении сотрудника одного из РТЦК и СП на Закарпатье, который приковал мужчину наручниками к лестнице на всю ночь, чтобы тот остался на территории мобилизационного пункта.

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