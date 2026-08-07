Как очистить резинку стиральной машины от плесени: простые способы без дорогих средств

Как очистить резинку стиральной машины от плесени / © pexels.com

Реклама

Одно из самых проблемных мест — резиновая манжета у дверцы. Там часто появляются черные пятна, неприятный запах и плесень.

Многие сразу покупают дорогие средства для чистки техники, но избавиться от проблемы можно и с помощью простых домашних компонентов, которые найдутся почти в каждом доме.

Реклама

Почему на резинке стиральной машины появляется плесень

Основная причина появления грибка — постоянная влажность. После завершения стирки внутри манжеты часто остается вода, а закрытая дверца не дает машине хорошо просохнуть.

Реклама

Чаще всего к появлению плесени приводят:

привычка сразу закрывать люк после стирки;

жидкая очистка резинового уплотнителя;

использование большого количества порошка или кондиционера;

низкотемпературные режимы стирки;

накопление остатков моющих средств в складках резинки

Если проблему игнорировать, черный налет может распространяться, а белье после стирки станет запахом сырости.

Как очистить резинку стиральной машины от плесени в домашних условиях

Перед очисткой подготовьте:

мягкую губку или старую зубную щетку;

сухую тряпку;

перчатки;

одно из доступных средств для очистки.

Сначала отогните резиновую манжету и осмотрите складки. Там обычно накапливаются вода, волосы, остатки порошка и черный налет.

Реклама

Способ 1. Очистка резинки содой

Пищевая сода — одно из самых популярных домашних средств для уборки.

Как действовать:

Смешайте несколько ложек соды с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите смесь на загрязненные участки резинки. Оставьте примерно на 15–20 минут. Протрите поверхность губкой или щеткой. Удалите остатки средства влажной тканью.

Сода хорошо помогает убрать налет, грязь и неприятный запах.

Способ 2. Уксус против запаха и плесени

Столовый уксус часто используют для домашней очистки благодаря способности растворять загрязнения и убирать запахи.

Реклама

Чтобы очистить резинку:

Смочите ткань или губку уксусом. Протрите все складки манжеты. Оставьте средство на 10–15 минут. Промойте поверхность чистой водой. Вытрите резинку досуха.

Важно: не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами — такая комбинация может быть опасной.

Способ 3. Лимонная кислота для комплексной очистки

Лимонную кислоту часто используют не только для борьбы с накипью, но и для свежести внутри стиральной машины.

Для очистки:

растворите лимонную кислоту в воде;

нанесите раствор на резиновую манжету;

оставьте на несколько минут;

протрите поверхность.

Этот способ особенно хорошо подходит, если вместе с плесенью появился неприятный запах.

Как правильно очистить черную плесень из резинки стиральной машины

Если загрязнение уже давно скопилось, одного протирания может быть недостаточно.

Попробуйте такой порядок:

Откройте дверцу стиральной машины. Отогните резиновый уплотнитель. Удалите видимую грязь салфеткой. Разделайте проблемные места содой, уксусом или специальным средством. Очистите складки старой зубной щеткой. Протрите резинку чистой влажной тканью. Обязательно протрите ее досуха. Особое внимание уделите нижней части манжеты — там чаще всего остается вода.

Как предотвратить появление плесени на резинке стиральной машины

Чтобы не приходилось постоянно бороться с черным налетом, достаточно нескольких простых правил:

после стирки оставляйте дверцу открытой;

вытирайте резинку сухой тканью хотя бы раз в неделю;

не превышайте рекомендуемое количество порошка;

регулярно очищайте лоток для моющих средств;

раз в месяц запускайте цикл очистки стиральной машины.

Небольшой уход поможет избежать неприятного запаха и продлит срок службы техники.

FAQ

Как убрать черную плесень из резинки стиральной машины?

Чтобы удалить черную плесень, нужно обработать резиновую манжету очищающим средством, оставить его на несколько минут, а затем тщательно протереть складки щеткой или губкой. Для легких загрязнений можно использовать соду, уксус или лимонную кислоту. Если плесень сильно въелась в резину, может потребоваться повторная обработка.

Чем очистить резинку стиральной машины от плесени в домашних условиях?

Простейшие домашние средства — пищевая сода, уксус или лимонная кислота. Их наносят на загрязненные участки, оставляют на 10–20 минут, после чего очищают резинку и вытирают досуха. Регулярный уход помогает избежать повторного появления грибка.

Новости партнеров