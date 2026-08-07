Кобра стала орудием преступления: банкир убил жену ради приданого и страховки

Кобра. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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В Индии суд признал виновным мужчину, организовавшего убийство собственной жены с использованием в качестве орудия преступления ядовитой кобры.

Об этом громком случае сообщает Daily Star.

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Банковский служащий Сурадж Кумар разработал подробный план, чтобы после смерти жены стать единоличным владельцем её золотых украшений, полученных в качестве приданого, а также получить страховую выплату по полису страхования жизни, который он оформил незадолго до трагедии.

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Жертвой стала 27-летняя Утра — мать годовалого ребенка и домохозяйка, имевшая инвалидность. Следствие установило, что её смерть не была случайностью, а стала результатом тщательно спланированного преступления.

Вторая атака змеи оказалась смертельной

Как пишет издание, в марте 2020 года женщина подверглась нападению гадюки Рассела в своём доме в городе Адур. После тяжелого укуса она проходила длительное лечение, реабилитацию и даже перенесла пластическую операцию.

Прошло всего 52 дня, как во время пребывания в родительском доме её снова укусила змея — на этот раз кобра. Утру нашли без сознания 6 мая 2020 года, а на следующий день она скончалась от последствий отравления.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили саму кобру, что сразу вызвало подозрения. Родственники погибшей обратили внимание на странное поведение её мужа, который в то утро проснулся значительно раньше, чем обычно, и покинул дом ещё до того, как жену обнаружили без сознания.

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Почему несчастный случай вызвал сомнения?

Отец погибшей обратился в полицию после консультации с известным индийским серпентологом Вава Сурешем. Специалист отметил, что первая атака гадюки Рассела выглядела крайне маловероятной в естественных условиях, поскольку эта змея практически не могла самостоятельно добраться до второго этажа дома.

Кроме того, родственники рассказали следователям, что Сурадж хорошо умел обращаться с ядовитыми змеями, что ещё больше усилило подозрения в его возможной причастности.

Мужчина признался в подготовке убийства

Расследование привело полицию к ловцу змей, после чего правоохранители задержали Сураджа Кумара. В ходе допросов он признал, что приобрел двух ядовитых змей и использовал их для осуществления своего плана.

По информации Daily Star, мужчина также признался, что дал жене снотворное, чтобы она не могла сопротивляться. Чтобы повысить агрессивность кобры, он не кормил её почти две недели — с 24 апреля по 6 мая — после чего выпустил её рядом со спящей женщиной.

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Полиция обнаружила золотые украшения

В ходе расследования правоохранители установили, что банковскую ячейку Утры опустошили ещё после первого укуса змеи. Впоследствии полицейские обнаружили 38 золотых ювелирных изделий, спрятанных на соседней каучуковой плантации.

По этому делу также были задержаны отец, мать и сестра осуждённого, которых подозревали в сокрытии доказательств, сговоре и домашнем насилии. При этом большая часть золотых украшений из приданого женщины так и не была найдена.

Первое использование животного в качестве оружия

В 2021 году суд признал Сураджа Кумара виновным в умышленном убийстве жены с помощью кобры.

По данным Daily Star, это стал первый случай, когда использование живого животного в качестве орудия убийства привело к вынесению обвинительного приговора.

Мужчину приговорили к двум пожизненным срокам заключения. История этого громкого преступления получила широкую огласку, а в 2025 году была экранизирована в художественном фильме «Раджакумари».

Напомним, что британские правоохранительные органы вновь ищут настоящего убийцу 21-летней Дайан Синдалл, которая была жестоко убита четыре десятилетия назад. Это дело вошло в историю как одна из самых громких судебных ошибок в Великобритании: мужчина, осуждённый за это преступление, провёл за решёткой 38 лет, хотя не был виновен.

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