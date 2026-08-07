Российская элита обеспокоена из-за ФСБ: что происходит в окружении Путина

Владимир Путин / © Associated Press

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Представители российской элиты все чаще выражают опасения, что Федеральная служба безопасности вышла из-под контроля. Российский диктатор Владимир Путин активно поручает ведомству защищать свое правление на фоне растущей тревоги из-за войны в Украине.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Как ФСБ перебрала рычаги власти в России и почему элиты бьют тревогу

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, очередным свидетельством наступления спецслужбы стало обвинение в терроризме против миллиардера и соучредителя Telegram Павла Дурова.

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Годами балансируя между силовиками и умеренными чиновниками, Путин теперь последовательно склоняется к сторонникам жесткого контроля над обществом и бизнесом. Поэтому влиятельные чиновники, такие как руководитель внутренней политики Сергей Кириенко, теряют свои позиции.

«ФСБ стала управляющей компанией страны. Политическое управление, Министерство иностранных дел и финансово-экономический блок сведены к уровню простого технического персонала, обслуживающего решения, принятые с уклоном секретной службы», — заявил московский политический аналитик Андрей Колесников.

Эксперты отмечают, что ситуацию дополнительно обострил взрыв бомбы в центре Москвы в минувшие выходные, которым силовики оправдывают дальнейшее закручивание гаек. В то же время, общественная поддержка российского президента упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Согласно данным московского Левада-центра, лишь 50% россиян в июле полагали, что война идет успешно, что на 19 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. На этом фоне украинские удары по нефтеперерабатывающим и оборонным заводам внутри России все глубже подрывают заявления Кремля о стабильности. Спикер Кремля Дмитрий Песков на запрос о комментарии не ответил.

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Сообщается, что особую роль в репрессиях играет Второй департамент ФСБ, ответственный за борьбу с терроризмом и сохранение политического порядка. Ему предоставили полную свободу действий, что и привело к попытке обвинить Павла Дурова в терроризме для ограничения работы Telegram. Сам Дуров в своем канале отверг обвинения, заявив, что Россия объявила его террористом «за отказ от ее требований по массовой слежке и цензуре».

В медиа отметили, что волна преследований также затронула критиков власти, деятелей культуры, ученых и бизнесменов. В частности, бывшего прокремлевского блоггера Илью Ремесло отправили в психиатрическую клинику по обвинению в «фейках» об армии. А антивоенный политик Борис Надеждин был вынужден бежать во Францию после обвинений в экстремизме.

Кроме того, Путин подписал закон о наказании заочно осужденных антивоенных россиян за границей путем замораживания их активов и ограничения доступа к услугам. Второй департамент возглавляет 71-летний генерал-полковник Алексей Седов, имеющий прямой доступ к Путину еще со времен совместной службы в КГБ.

Эксперт Татьяна Станова считает, что российские власти потеряли связь с реальностью из-за желания Путина покорить Украину, что мешает нормально управлять страной. А социологиня Элла Панеях отмечает, что из-за страха перед репрессиями в России теперь боятся как элиты, так и обычные люди, ведь никто не знает, к кому придут следующим.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, доля россиян, считающих войну против Украины успешной, сократилась до 50%. Это самый низкий показатель за все время полномасштабного вторжения.

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