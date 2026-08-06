Сколько россиян верят в успех войны против Украины: результаты опроса удивили

Кремль / © Associated Press

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Доля россиян, считающих войну против Украины успешной, сократилась до 50%. Это самый низкий показатель за все время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщают результаты опроса «Левада-центра».

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Согласно данным социологов, в июле лишь 8% респондентов оценили ход военных действий как очень успешный. Еще 42% назвали его скорее успешным. За последний год суммарная доля граждан, считающих вторжение успешным, снизилась на 19%.

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Предыдущий антирекорд аналитики зафиксировали осенью 2022 г., когда в РФ объявили мобилизацию. Тогда успешными боевые действия считали 53% опрошенных, среди которых 9% оценивали ситуацию как очень успешную, а 44% — скорее успешную.

На сегодняшний день 28% россиян придерживаются мнения, что война продолжается неуспешно. В частности, 8% оценивают ее течение как крайне неуспешное, а 20% — скорее неуспешное. Выше этот отрицательный показатель был только в ноябре 2022 года, когда он достигал 32%.

Напомним, большинство украинцев (72%) не поддержали увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг», опубликованные 22 июля.

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