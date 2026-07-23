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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
417
Время на прочтение
2 мин

Федоров или Сырский: кого поддержали украинцы — разница шокирующая

За последнюю неделю уровень доверия к Михаилу Федорову вырос почти вдвое, а доверие к Александру Сырскому снизилось с 39% до 23%.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Федоров и Сырский

Федоров и Сырский / © ТСН

Большинство украинцев — 72% — не поддержали решение Владимира Зеленского об уходе Михаила Федорова с должности министра обороны.

Об этом говорится в новом социологическом опросе группы «Рейтинг», опубликованном 22 июля.

Как украинцы относятся к отставке Федорова

У респондентов спросили, как они относятся к отставке Федорова с поста главы Минобороны. Результаты таковы:

  • 72% украинцев не поддержали увольнение Федорова с должности Министра обороны,

  • 5% — поддержали,

  • 17% ответили, что им безразлично,

  • 6% — «затрудняюсь ответить».

/ © Социологическая группа "Рейтинг"

© Социологическая группа "Рейтинг"

Довольны ли украинцы отставкой Сырского

Согласно опросу, большинство украинцев относится положительно к увольнению Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Отставку Сырского поддержали более половины опрошенных (55%). Против увольнения выступают только 15%, еще 19% ответили, что относятся безразлично, а остальные (11%) — «затрудняюсь ответить».

/ © Социологическая группа "Рейтинг"

© Социологическая группа "Рейтинг"

Заметим, что за последнюю неделю уровень доверия Михаилу Федорову вырос почти вдвое — с 35% до 65%, а доверие к Александру Сырскому снизилось с 39% до 23%.

Социологи отметили, что опрос был завершен еще до сведения об отставке Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ.

Отставка Федорова и Сырского — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку с поста министра обороны, а на следующий день в Украине вспыхнули протесты в его поддержку. Мирные акции продолжаются до сих пор.

Все же одно требование протестующих Зеленский выполнил. 21 июля президент Зеленский объявил об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Новым главкомом стал командующий Объединенными силами ВСУ Драпатий.

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Дата публикации
Количество просмотров
417
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