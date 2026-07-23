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Жара до +38: синоптики поразили резкой сменой погоды в Украине
До конца июля в Украине сохранится прохладная погода с дождями, однако уже в начале августа вернётся жара до +38 °C.
Жара возвращается в Украину. По прогнозам синоптиков, после несколько прохладных и свежих дней температура воздуха значительно повысится уже в начале августа.
Об этом сообщает ТСН.
Погода до конца июля: дожди, грозы и комфортная температура
До конца июля остаётся ещё более недели. В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная и прохладная погода:
В большинстве областей: температура воздуха составит +23…+25 °C;
В южных регионах: столбики термометров будут держаться на уровне +25…+28 °C.
Облака будут плыть по небу практически во всех регионах страны. В большинстве центральных и западных областей пройдут дожди, местами с грозами.
В Киеве в ближайшее время осадков не прогнозируется: и сегодня, и завтра ожидается мягкое солнце с белыми облаками.
Жара в начале августа: как долго продержатся температуры почти +40 °C
В Украине станет жарче уже со следующей недели. В начале августа синоптики прогнозируют скачок температуры — воздух прогреется до +38 °C.
Впрочем, экстремальные температуры будут досаждать украинцам недолго: сильная жара продержится всего несколько дней, после чего её снова быстро сменят прохладные и комфортные +22 °C.
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