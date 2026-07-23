Жара до +38: синоптики поразили резкой сменой погоды в Украине

В Украину снова возвращается жара / © Associated Press

Реклама

Жара возвращается в Украину. По прогнозам синоптиков, после несколько прохладных и свежих дней температура воздуха значительно повысится уже в начале августа.

Об этом сообщает ТСН.

Погода до конца июля: дожди, грозы и комфортная температура

До конца июля остаётся ещё более недели. В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная и прохладная погода:

Реклама

В большинстве областей: температура воздуха составит +23…+25 °C ;

В южных регионах: столбики термометров будут держаться на уровне +25…+28 °C.

Облака будут плыть по небу практически во всех регионах страны. В большинстве центральных и западных областей пройдут дожди, местами с грозами.

В Киеве в ближайшее время осадков не прогнозируется: и сегодня, и завтра ожидается мягкое солнце с белыми облаками.

Жара в начале августа: как долго продержатся температуры почти +40 °C

В Украине станет жарче уже со следующей недели. В начале августа синоптики прогнозируют скачок температуры — воздух прогреется до +38 °C.

Впрочем, экстремальные температуры будут досаждать украинцам недолго: сильная жара продержится всего несколько дней, после чего её снова быстро сменят прохладные и комфортные +22 °C.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВЫЕ САНКЦИИ против РОССИИ! ВСТРЕЧА Рубио и Лаврова! ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖАРЫ! | ТСН ДЕНЬ 23 июля

Новости партнеров