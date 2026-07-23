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Спека до +38: синоптики ошелешили різкою зміною погоди в Україні
До кінця липня в Україні утримуватиметься свіжа погода з дощами, проте вже на початку серпня повернеться спека до +38°C.
Спека повертається до України. За прогнозами синоптиків, після дещо прохолодних та свіжих днів температура повітря суттєво зросте вже на початку серпня.
Про це повідомляє ТСН.
Погода до кінця липня: дощі, грози та комфортна температура
До кінця липня залишається ще понад тиждень. Найближчими днями в Україні утримуватиметься комфортна та свіжа погода:
У більшості областей: температура повітря становитиме +23...+25°C;
У південних регіонах: стовпчики термометрів триматимуться на рівні +25...+28°C.
Хмари кружлятимуть небом чи не у кожному регіоні країни. У більшості центральних та західних областей пройдуть дощі, місцями з грозами.
У Києві опадів найближчим часом не прогнозують: як сьогодні, так і завтра очікується лагідне сонце з білими хмарами.
Спека на початку серпня: скільки триватимуть майже +40°C
Гарячіше в Україні стане вже з наступного тижня. На початку серпня синоптики прогнозують температурний стрибок — повітря прогріється до +38°C.
Утім, екстремальні значення дошкулятимуть українцям недовго: сильна спека утримуватиметься лише кілька днів, після чого її знову швидко витіснять прохолодні й комфортні +22°C.
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