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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Спека до +38: синоптики ошелешили різкою зміною погоди в Україні

До кінця липня в Україні утримуватиметься свіжа погода з дощами, проте вже на початку серпня повернеться спека до +38°C.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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До України знову повертається спека

До України знову повертається спека / © Associated Press

Спека повертається до України. За прогнозами синоптиків, після дещо прохолодних та свіжих днів температура повітря суттєво зросте вже на початку серпня.

Про це повідомляє ТСН.

Погода до кінця липня: дощі, грози та комфортна температура

До кінця липня залишається ще понад тиждень. Найближчими днями в Україні утримуватиметься комфортна та свіжа погода:

  • У більшості областей: температура повітря становитиме +23...+25°C;

  • У південних регіонах: стовпчики термометрів триматимуться на рівні +25...+28°C.

Хмари кружлятимуть небом чи не у кожному регіоні країни. У більшості центральних та західних областей пройдуть дощі, місцями з грозами.

У Києві опадів найближчим часом не прогнозують: як сьогодні, так і завтра очікується лагідне сонце з білими хмарами.

Спека на початку серпня: скільки триватимуть майже +40°C

Гарячіше в Україні стане вже з наступного тижня. На початку серпня синоптики прогнозують температурний стрибок — повітря прогріється до +38°C.

Утім, екстремальні значення дошкулятимуть українцям недовго: сильна спека утримуватиметься лише кілька днів, після чого її знову швидко витіснять прохолодні й комфортні +22°C.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВІ САНКЦІЇ проти РОСІЇ! ЗУСТРІЧ Рубіо та Лаврова! ПОВЕРНЕННЯ СПЕКИ! | ТСН ДЕНЬ 23 липня

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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