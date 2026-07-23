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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Коли до Україні повернеться справжня спека: синоптикиня про погоду до кінця липня

У п’ятницю, 24 липня, в Україні очікується синоптичний контраст: від злив та прохолодних +17°C на заході до сухих +28°C на сході та півдні. Проте прохолода триватиме ненадовго — далі на українців знову чекатиме спека.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Погода в Україні 24 липня: де дощі та коли повернеться спека

Погода в Україні 24 липня: де дощі та коли повернеться спека / © ТСН

У п’ятницю, 24 липня, в Україні очікується синоптичний контраст — від злив і прохолоди до +17°C у західних областях до сухих і теплих +28°C на сході та півдні. Проте вже з вихідних у країні розпочнеться потепління, яке на початку наступного тижня принесе спеку.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні на п’ятницю, 24 липня

За словами синоптикині, найпрохолодніше наприкінці робочого тижня буде у західних областях, на Сумщині, Полтавщині та в окремих районах Дніпропетровщини. Там денна температура повітря становитиме лише +17…+20°C.

На решті території України середня температура триматиметься на рівні +20…+24°C, а найтеплішу погоду слід очікувати у східних областях та на Одещині — від +24°C до +28°C.

Де завтра будуть дощі

Західні області: очікуються більш інтенсивні дощі, місцями можливі сильні зливи.

Решта території: переважатиме суха та сонячна погода, але можливі короткочасні локальні дощі.

Погода у Києві

За словами Діденко, у Києві 24 липня короткий дощ чергуватиметься із ясною красивою погодою. Денна температура повітря близько +23, +24 градусів.

Коли прийде спека

Діденко зазначає, що починаючи з вихідних, температура повітря зростатиме навіть у тих регіонах, де наприкінці тижня утримувалася прохолода.

У понеділок, 27 липня температура повітря підвищиться +30+32 градусів, вівторок-середа (28-29 липня) — невелике знову зниження температури.

«А ось початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці», — підсумувала Діденко.

Раніше синоптик Укргідрометцентру заявив, що на початку наступного тижня буде відчутне похолодання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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