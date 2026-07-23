Епідемія Еболи не вщухає: смертельний вірус забрав життя понад тисячі людей

Епідемія вірусу Ебола в Конго забирає дедалі більше життів / © Associated Press

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Станом на середу, 22 липня, Національний інститут біомедичних досліджень Демократичної Республіки Конго офіційно підтвердив 2536 випадків зараження та 1033 смерті від вірусу Ебола. Спалах інфекції розпочався у східних регіонах країни в середині травня і продовжує стрімко поширюватися через місцеві заворушення.

Про це пише Reuters.

Агресія місцевих та брак ліків

Медичні працівники змушені боротися зі спалахом в умовах тотальної небезпеки, оскільки на сході країни активно діють десятки озброєних угруповань. Роботу лікарів також серйозно гальмує гострий дефіцит базових медикаментів і регулярні напади обурених місцевих жителів на клініки.

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Агресія населення часто зумовлена конспірологічними теоріями про вигаданість хвороби, а також гнівом родичів через суворі санітарні обмеження на поховання близьких.

Загроза рідкісного штаму

Нинішня епідемія викликана рідкісним штамом Бундібуджо, рівень смертності від якого сягає сорока відсотків. Ебола передається через прямий контакт із рідинами організму та викликає тяжкі симптоми, серед яких сильні внутрішні й зовнішні кровотечі.

На відміну від більш поширеного штаму Заїр, для цього різновиду вірусу досі не існує жодних затверджених вакцин чи надійних методів лікування.

Сьогодні фахівці перевіряють невелику кількість експериментальних препаратів та оцінюють ефективність доступних ліків, яка наразі підтверджена винятково даними дослідів на тваринах.

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Водночас у сусідній Уганді ситуацію вдалося стабілізувати: там зафіксували лише 20 випадків, а останнього пацієнта виписали 16 липня, після чого розпочався 42-денний зворотний відлік до оголошення країни вільною від вірусу.

Епідемія вірусу Ебола — останні новини

Варто нагадати, що на початку літа ВООЗ офіційно оголосила спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення через шалену швидкість поширення інфекції. Експерти попереджали, що без рішучих дій масштаби трагедії можуть перевершити страшну епідемію 2014–2016 років.

«Потенціал швидкого поширення вірусу дуже високий, і це змінило всю динаміку боротьби з епідемією», — наголосив директор ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій Абдірахман Махамуд.

Ситуація ускладнюється тим, що небезпечна хвороба вже виходить за межі Африки, адже нещодавно у Франції підтвердили перший випадок зараження у лікаря після гуманітарної місії в Конго.

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