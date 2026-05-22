Спалах віруса Ебола вийшов з-під контролю: розлючений натовп спалив медичний центр

В Конго спалили медичний центр, де лікували хворих на еболу / © скриншот з відео

Гуманітарна криза в Конго загострюється. Медичні працівники, які намагаються зупинити спалах смертельного вірусу Ебола, стикаються не лише з нестачею ресурсів, але й з агресією з боку місцевого населення.

Про це пише Associated Press.

Інцидент у Рвампаро

У четвер, 21 травня, в розпал епідемії, група розлючених молодих людей атакувала центр лікування Еболи в місті Рвампаро. Причиною стала відмова влади видати їм тіло друга, який помер від вірусу, для проведення традиційного поховання вдома.

Тіла жертв Еболи є вкрай заразними, адже вірус передається через контакт із біологічними рідинами, тому протоколи безпеки вимагають, щоб похованням займалися виключно спеціалізовані бригади.

Попри втручання поліції, натовп увірвався до центру, підпалив обладнання та, за свідченнями журналіста AP, щонайменше одного ймовірного хворого. Медичному персоналу довелося рятуватися втечею на автомобілях. Пізніше представники гуманітарної організації ALIMA повідомили, що порядок відновлено і команди повернулися до роботи.

Реальні масштаби епідемії невідомі

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вже оголосила цей спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Офіційна статистика повідомляє про 160 смертей та 671 підозрілий випадок у двох провінціях Конго, а також про два випадки, один з яких закінчився смертю, у сусідній Уганді.

Однак експерти ВООЗ переконані, що реальні цифри набагато вищі. Вірус тижнями поширювався непоміченим, оскільки місцева влада спочатку шукала інший штам Еболи, більш типовий для Конго. Офіційного «нульового пацієнта» досі не знайдено, а епідемія, ймовірно, почалася ще кілька місяців тому.

Ситуація ускладнюється низкою критичних факторів:

Відсутність ліків: для штаму Бундібугіо, який викликав цей спалах, наразі не існує ні вакцини, ні специфічного лікування. Розробка вакцини триватиме щонайменше 6–9 місяців.

Слабка інфраструктура: система охорони здоров’я виснажена через скорочення міжнародної допомоги.

Збройні конфлікти: у провінції Ітурі перебуває понад 920 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Напередодні інциденту в Рвампаро, бойовики, пов’язані з «Ісламською державою», вбили 17 людей в одному з сіл провінції.

Крім того, вірус розширює свою географію. Того ж дня було підтверджено перші два випадки захворювання у провінції Південне Ківу, що розташована за 500 кілометрів від епіцентру спалаху.

Міжнародні наслідки

Епідемія в Конго вже впливає на міжнародні події:

Індія та Африканський Союз перенесли спільний саміт, запланований у Нью-Делі.

Збірна ДРК з футболу скасувала підготовчі збори до Чемпіонату світу.

США запровадили жорсткі обмеження для мандрівників: іноземцям, які протягом останніх трьох тижнів відвідували Конго, Уганду або Південний Судан, заборонено в’їзд до країни, а громадяни США підлягають обов’язковому обстеженню в аеропорту Вашингтона.

