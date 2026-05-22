Морг

У США 31-річному Фенрису Лу висунули обвинувачення в некрофілії. Чоловік проник у морг судово-медичної експертизи округу Марікопа в Аризоні.

Про це пише Daily Star.

За даними поліції, його зафіксували камери відеоспостереження під час сексуальних дій з чотирма трупами. Також він відкрив 11 мішків з тілами.

Лу використав лом, щоб потрапити до приміщення. Після сигналу охорони його затримали без опору спільними зусиллями служби безпеки округу Марікопа та поліції Фінікса.

Чоловіку висунули п’ять обвинувачень у тяжких злочинах: крадіжка зі взломом третього ступеня, умисне пошкодження майна, втеча з-під варти другого ступеня, зберігання інструментів для злому та сексуальні дії з померлою особою.

Суд встановив заставу в розмірі 500 тисяч доларів. Наразі Лу перебуває в тюрмі Лоуер-Баккей у Фініксі.

Поліція заявила, що поки не повідомила родичів загиблих, чиї тіла постраждали від дій обвинуваченого. Також перевіряється, чи вплинули його дії на докази в інших кримінальних справах.

