У США жінка написала книжку після смерті чоловіка і "попалася" на його вбивстві

Подружжя Річінс / Фото: Курі Річінс/Facebook

У штаті Юта (США) присяжні визнали 35-річну Курі Річінс винною у вбивстві свого чоловіка Еріка Річінса, яке сталося у березні 2022 року. За даними слідства, жінка підсипала смертельну дозу фентанілу в напій, після чого чоловік помер у їхньому будинку поблизу курорту Парк-Сіті.

Про це повідомило видання BBC.

Вердикт колегія присяжних ухвалила після приблизно трьох годин обговорення. Слідство встановило, що в березні 2022 року Курі дала своєму чоловікові Еріку напій, до якого додала смертельну дозу фентанілу. Після цього вона викликала поліцію, заявивши, що знайшла чоловіка без ознак життя у спальні їхнього будинку поблизу гірськолижного курорту Парк-Сіті.

За словами обвинуваченої, тієї ночі вона принесла чоловікові коктейль з горілкою в ліжко, а сама пішла спати до однієї з дитячих кімнат, бо в дитини був нічний кошмар. Коли жінка повернулася, тіло чоловіка, як вона стверджувала, вже було холодним.

Втім, судово-медична експертиза показала, що Ерік Річінс помер від передозування фентанілом. У його організмі виявили концентрацію препарату, що перевищувала смертельну приблизно уп’ятеро.

Під час судового процесу прокурори представили докази того, що Річінс готувала злочин заздалегідь. За даними слідства, в період від грудня 2021 року до лютого 2022-го вона листувалася з людиною, яку раніше затримували за наркоторгівлю, і просила допомогти дістати рецептурні знеболювальні препарати.

Спочатку жінка отримала таблетки гідрокодону. Згодом вона попросила знайти сильніший препарат — у повідомленнях прямо згадувала «те саме, що було у Майкла Джексона», маючи на увазі фентаніл.

Слідчі також встановили, що це була не перша спроба отруєння. За матеріалами справи, раніше Річінс підсипала наркотик у сендвіч чоловіка. Після тієї вечері він різко захворів і навіть припустив, що його могли отруїти. Ерік розповів про свої підозри другові, але тоді вижив.

Через кілька тижнів, як стверджують прокурори, жінка придбала нову партію фентанілу. Саме після цього в ніч проти 4 березня 2022 року стався фатальний інцидент.

Під час розгляду справи прокурори заявили, що мотивом злочину могли бути фінансові проблеми та особисті стосунки обвинуваченої. Зокрема, суд дізнався, що Річінс мала мільйонні борги, оформлювала поліси страхування життя на чоловіка та підтримувала роман з іншим чоловіком.

За версією обвинувачення, вона розраховувала отримати значну спадщину після смерті чоловіка — понад 4 мільйони доларів. Як заявив прокурор округу Самміт Бред Бладворт, жінка хотіла залишити чоловіка, але водночас не хотіла втратити його гроші.

У процесі прокурори викликали понад 40 свідків. Серед них була й жінка, яка підтвердила, що продала наркотики, використані для отруєння Еріка Річінса.

Команда захисту зі свого боку вирішила не викликати жодного свідка. Сама Курі Річінс також не давала свідчень у суді. Вона заперечувала свою провину за всіма пунктами обвинувачення.

Окрім убивства, присяжні визнали її винною в шахрайстві, зокрема у спробі отримати страхові виплати після смерті чоловіка. Також суд встановив її причетність до замаху на вбивство під час попереднього отруєння.

Поліція заарештувала жінку в березні 2023 року — приблизно через два місяці після того, як вона видала ілюстровану дитячу книжку «Ти зі мною?». У публічних інтерв’ю Річінс пояснювала, що написала її для своїх трьох дітей, щоб допомогти їм пережити втрату батька. За її словами, історія мала підтримати також інші сім’ї, які стикаються зі смертю близьких. Книжку вона присвятила чоловікові, назвавши його «дивовижним обранцем» і «чудовим батьком».

Найсерйозніше з обвинувачень, за якими її визнано винною, передбачає покарання від 25 років ув’язнення до довічного терміну. Остаточне рішення щодо терміну покарання має визначити суд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прикордонники Кенії виявили понад 2000 садових мурах-маток, схованих у пробірках і рулонах серветок у багажі громадянина Китаю. Чоловіка заарештували в аеропорту за контрабанду. Слідство вважає його одним з лідерів міжнародної мережі, яка постачає екзотичних комах до Азії та Європи.