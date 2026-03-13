Жувальна гумка вибухнула в роті українського студента: що відомо про трагічний інцидент

В Україні сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув 25-річний студент-хімік Володимир Лихонос. За даними правоохоронців, жувальна гумка, яку він випадково вмочив у вибухонебезпечну речовину, здетонувала просто в його роті.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався 2009 року. Повідомляється, що студент мав звичку вмочувати жувальну гумку в лимонну кислоту, щоб зробити смак більш кислим. Того дня він працював із небезпечними хімічними речовинами та, ймовірно, переплутав їх. Коли чоловік поклав жуйку до рота, речовина здетонувала.

Унаслідок вибуху йому відірвало щелепу та нижню частину обличчя. Медики швидкої допомоги прибули на місце події, однак через тяжкість травм врятувати його не вдалося.

Речниця поліції Ельвіра Біганова повідомила журналістам, що на робочому столі чоловіка знайшли приблизно 100 грамів порошку, який, за її словами, був майже ідентичний за виглядом до лимонної кислоти.

Після огляду місця події експерти дійшли висновку, що речовина є занадто небезпечною для транспортування, тому на місце викликали саперів. За деякими місцевими повідомленнями, вона могла бути до чотирьох разів потужнішою за тротил, однак підтвердити це складно.

Помічниця офіцера місцевої поліції Тетяна Кушнерова розповіла, що, за попередніми висновками слідчих, вибух стався миттєво — одразу після того, як «жувальна бомба» опинилася у роті.

Точне місце інциденту залишається предметом дискусій. Частина джерел стверджує, що трагедія сталася в університеті, де навчався Лихонос. Інші повідомляють, що на той момент його вже могли відрахувати, а експерименти він проводив у власному будинку.

Заступниця декана факультету хіміко-машинобудування Ірина Лісовська зазначила, що студент мав відмінні результати з хімії, хоча з інших дисциплін його успішність була середньою. За її словами, Володимир не завершив навчання, оскільки не зміг захистити дипломну роботу та був відрахований роком раніше.

