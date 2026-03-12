Коров’ячі жовчні камені стали дорожчими ніж золото: що відомо

Корова / © Freepik

Реклама

Якщо запитати, який побічний продукт м’ясної промисловості є найдорожчим, навряд чи багато людей назвуть коров’ячі жовчні камені. Проте насправді ці невеликі тверді утворення можуть коштувати навіть більше, ніж золото.

Як пише Oddity Central, йдеться про затверділі відкладення травних рідин, які формуються у жовчному міхурі великої рогатої худоби. Попри своє походження, вони високо цінуються в деяких країнах.

Протягом тисячоліть коров’ячі жовчні камені використовують у традиційній китайській медицині. Їм приписують лікувальні властивості, зокрема у боротьбі з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями.

Реклама

Останніми роками попит на цей продукт різко зріс. Однією з причин є високий рівень інсультів у Китаї, який, за оцінками, утричі перевищує показники у США. Через це інтерес до традиційних засобів лікування лише посилюється.

За даними видання The Wall Street Journal, 2025 року ціна на коров’ячі жовчні камені сягнула приблизно 5800 доларів за 28 г. На той момент це було майже вдвічі дорожче за золото.

Навіть якщо ціна відтоді не змінилася, цей продукт усе ще залишається дорожчим за дорогоцінний метал.

На ринку жовчні камені продаються під назвою Niu Huang (牛黄). Найчастіше їх використовують як інгредієнт традиційного препарату Angong Niuhuang Wan. Цей засіб застосовують у китайській медицині за важких неврологічних станів, зокрема інсультів, гарячкових комах або порушеннях свідомості.

Реклама

Саме поєднання багатовікової традиції та високого попиту зробило коров’ячі жовчні камені одним із найдорожчих побічних продуктів у світі.

Нагадаємо, раніше брата і сестру посадили за коров'ячі жовчні камені на $3 млн.