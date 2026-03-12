До України повернуться дощі та похолодання: синоптик попередив про різку зміну погоди

Синоптики прогнозують дощі та похолодання в Україні / © aillarionov.livejournal.com

Реклама

Антициклон Konrad, який забезпечував українцям суху й теплу погоду, поступово втрачає свої позиції. Вже найближчими днями на зміну сонячному теплу прийдуть атмосферні фронти з дощами та відчутним зниженням температури.

Про це розповів синоптик Віталій Постригань у Facebook.

Останні теплі дні перед зміною погоди

До кінця поточного тижня антициклон ще надійно утримуватиме суху погоду, блокуючи шлях затяжним хмарам. Завдяки надходженню повітря з півдня Європи денні температури встигають підвищуватися до +14…+16 градусів. Пік весняного комфорту очікується у п’ятницю, 13 березня, коли стовпчики термометрів покажуть максимальні +15…+18 градусів.

Реклама

Проте вже у вихідні, 14–15 березня, ситуація почне змінюватися. Південний циклон відтіснить область високого тиску на північ, через що вітер змінить напрямок на східний і північно-східний. Це призведе до зниження температурного фону на 2–4 градуси: вночі очікується від 3 градусів морозу до +2, а вдень повітря прогріється лише до +9…+14 градусів.

Коли прийдуть дощі та похолодання

Справжня зміна погодних умов відбудеться на початку нового робочого тижня. Регіон опиниться під впливом атмосферних фронтів південного циклону, які принесуть довгоочікувані опади.

«Тому сонця стане менше, пройдуть окремі дощі, денна температура знизиться до 5…–10 градусів тепла. Надалі переважатиме суха та більш прохолодна погода», — зазначає синоптик.

Таке інтенсивне збавлення темпів наростання тепла дещо уповільнить біологічні процеси в природі. Хоча стійкий перехід середньодобової температури через позначку +5 градусів уже дав старт ранньовесняним польовим роботам, рослинам доведеться знову адаптуватися до хвилі прохолоди.

Реклама

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що до України повертаються сніг і похолодання. У середині березня на українців чекає контрастна погода.