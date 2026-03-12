19-річна акторка у прозорій спідниці з квітами сором’язливо позувала на церемонії

Пріа Фергюсон / © Getty Images

У Лос-Анджелесі відбулася церемонію вручення нагород ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2026. Нашу увагу привернула юна зірка серіалу «Дивні дива» — акторка Пріа Фергюсон, яка сором’язливо позувала перед фотографами.

Дівчина з’явилася на заході у пікантному образі. На ній було ніжно-рожеве вбрання, оздоблене квітковими аплікаціями і вишивкою з леліток. Воно складалося з кроптопа без бретельок, який оголював її живіт, і прозорої спідниці А-силуету з органзи і з поясом. Аутфіт Пріа доповнила світло-рожевими туфлями з блискітками.

Пріа Фергюсон / © Getty Images

У Фергюсон було акуратне укладання лонг-боб, макіяж із глянцевим блиском і коричневою підводкою на губах, а також ніжно-рожевий манікюр. Шию Пріа прикрасила діамантовим кольє, а руки — каблучками з камінням.