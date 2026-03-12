Нігті / © Credits

Реклама

TikTok і Instagram періодично підхоплюють нові б’юті-теми, від дивних трендів манікюру до реальних проблем зі здоров’ям нігтів. Останнім часом активно обговорюють так звані «greenies» — зеленувате чи темне забарвлення нігтя, яке з’являється під гелевим або акриловим покриттям, про це пише видання Womenʼs Health.

На перший погляд, це має лячний вигляд, але насправді ж у більшості випадків мова йде про бактеріальну інфекцію, яку можна досить легко вилікувати, якщо вчасно звернутися до лікаря.

Що таке хлороніхія

Медична назва цього стану — хлороніхія. Його викликає бактерія Pseudomonas aeruginosa. Саме вона виробляє пігмент, який надає нігтю характерного кольору, від світло-зеленого до темно-зеленого чи навіть майже чорного. Найчастіше бактерія розвивається:

Реклама

між штучним і натуральним нігтем

між нігтем і нігтьовим ложем

у вологому та темному середовищі

Саме тому інфекція часто виникає у людей, які носять гелеві чи акрилові нарощування. Хороша ж новина, що у більшості випадків інфекція не болісна та помітна одразу завдяки зміні кольору.

Ризики

Занадто довге носіння нарощених нігтів. Коли покриття носять довше рекомендованого часу, воно може відходити від нігтя. Через це під нього потрапляє волога, а це ідеальні умови для бактерій. Саме тому майстри манікюру радять регулярно робити корекцію. Травми нігтів. Пошкодження нігтя значно підвищує ризик інфекції. Серед найпоширеніших причин можуть бути відшарування нігтя, агресивне видалення кутикули, ламкість або розшарування нігтя та дерматологічні захворювання, наприклад, псоріаз нігтів. Частий контакт з водою. Бактерії Pseudomonas обожнюють вологу. У групі ризику медики, бармени, офіціанти, люди, які часто миють руки та ті, хто працює у вологому середовищі. Недостатня гігієна салону. Якщо інструменти чи ванночки для манікюру недостатньо продезінфіковані, бактерії можуть передаватися від клієнта до клієнта. Саме тому варто обирати перевірені салони. Тісне взуття. Інфекція може з’явитися і на нігтях ніг, особливо за постійного тиску чи травмуванні, наприклад, через вузьке взуття.

Лікування зелених нігтів

Хоча хлороніхія рідко становить серйозну небезпеку, лікувати їх потрібно. Якщо ви помітили зелений, коричневий чи чорний відтінок під нігтем, варто звернутися до дерматолога.

Зазвичай лікар оглядає ніготь, іноді бере зразок або зріз нігтя для аналізу та призначає місцевий антибіотик, наприклад, мазь або розчин. У серйозніших випадках можуть знадобитися пероральні антибіотики.

Ще один простий метод, який іноді рекомендують лікарі — ванночки з розведеним оцтом, вони створюють несприятливе середовище для бактерій.

Реклама

Важливо пам’ятати, що інфекція може зникати кілька тижнів або навіть місяців, поки ніготь повністю не відросте.

Запобігання інфекції

Щоб уникнути інфекції, достатньо дотримуватися кількох простих правил.

Догляд за нігтями. Тримайте нігті короткими та чистими, ретельно висушуйте руки після миття та не пошкоджуйте кутикулу.

Правильний манікюр. Не носіть нарощені нігті довше рекомендованого терміну, робіть регулярну корекцію та довіряйте покриття професіоналам. Самостійне нанесення акрилу чи гелю часто підвищує ризик інфекції.

Дезінфекція інструментів. Якщо інфекція вже була, обов’язково продезінфікуйте ножиці, пилочки та кусачки. Інструменти можна замочити у медичному спирті, щоб уникнути повторного зараження.

Попри тривожний вигляд, хлороніхія — не привід для паніки. У більшості випадків це легка бактеріальна інфекція, яка добре лікується. Головне, вчасно звернутися до дерматолога та зрозуміти, що саме стало причиною проблеми. Здорові нігті — це не тільки красивий манікюр, а й правильний догляд, гігієна та уважність до сигналів свого організму.