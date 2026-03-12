РФ заявляє про "наступ на Суми": в РНБО розкрили, що відбувається на кордоні

У РНБО заявили про провал плану РФ / © ТСН

Російська пропаганда поширює інформацію про нібито «наступ на Суми», однак насправді ситуація на Сумщині має зовсім інакший вигляд.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про це 12 березня.

Угруповання російських військ «Север» не виконало поставлених завдань і намагається видавати обмежені дії у прикордонні за масштабний наступ.

Російські війська 2025 року не змогли реалізувати поставлені командуванням цілі в регіоні. Тепер вони намагаються демонструвати успіхи за рахунок точкових заходжень до покинутих прикордонних населених пунктів.

«Угруповання „Север“ РФ не досягло поставлених завдань 2025 року. Зараз вони намагаються видавати за великі здобутки точкове та обмежене заходження до прикордонних, до покинутих сіл», — зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, частину таких спроб просування зупиняють Сили оборони України, а російські війська несуть значні втрати.

Спроби створити «буферну зону»

В окремих районах російські підрозділи намагаються нав’язувати бої, щоб продемонструвати нібито виконання завдання зі створення так званої «буферної зони» вздовж кордону.

За словами представника РНБО, цей план фактично вже провалився.

«Місцями ворог нав’язує бої в межах свого завдання зі створення „буферної зони“. Це завдання вони вже провалили», — наголосив він.

Російська пропаганда заявляє про наступ на Суми

Попри реальну ситуацію на фронті російські медіа активно поширюють інформацію про нібито наступ російських військ на Суми. Також російське Міноборони традиційно заявляє про «захоплення» населених пунктів у регіоні.

Коваленко підкреслив, що такі заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля.

«Їхня пропаганда спекулює, що це наступ на Суми. Ні, це ніякий не наступ на Суми», — підсумував він.

Навіщо Росії активізація на Сумщині

Зазначимо, що за словами військових експертів, активність російських сил у прикордонні Сумської області може мати іншу мету. Зокрема, противник намагається відтягнути українські резерви з інших напрямків, передусім із півдня та сходу.

Нагадаємо, росіяни вчергове завдали авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині. Одна людина загинула, трьох поранено.