Укрaїнa
159
2 хв

Одесу лякають дефіцитом питної води: чи є реальна загроза

В Одесі спростували фейк про дефіцит питної води через забруднення Дністра.

Руслана Сивак
Вода

Вода / © pexels.com

Інформація про загрозу нестачі питної води в Одесі через забруднення річки Дністер є маніпулятивною.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

За даними Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства України, 10 березня біля села Лядова на Вінниччині у Дністрі справді помітили плями мастила. Це сталося через російську атаку на Дністровську ГЕС, яка була ще 7 березня. Тоді через обстріл витекло паливо. Плями вже пішли за течією нижче, до молдовського села Наславча.

Попри це в Центрі протидії дезінформації наголошують: повідомлення у Telegram-каналах про те, що Одеса може залишитися без води, неправдиві. Профільні служби вже вживають усіх необхідних заходів для локалізації наслідків.

Зокрема, лабораторії провели відбір проб води біля водозабору Одеси, в селі Маяки та в Дністровському лимані для постійного моніторингу ситуації. Водночас рятувальники встановлюють спеціальні бонові загородження та використовують сорбенти, щоб зібрати маслянисті плями з поверхні річки.

Крім того, українська сторона офіційно поінформувала Молдову про транскордонне забруднення, і наразі обидві країни узгоджують спільні дії в межах Дністровської комісії. Ситуація перебуває під наглядом ДСНС, Держводагентства та обласних військових адміністрацій. Фахівці закликають мешканців не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, в ніч проти 7 березня армія РФ завдала масованої комбінованої атаки по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені та загиблі, серед них діти.

Окрім цього, в Одеській області спостерігається одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням в усій Україні.

