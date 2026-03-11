Яке свято 12 березня 2026 року / © ТСН

Реклама

12 березня 2026 року — четвер. 1477-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

12 березня віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського / © unsplash.com

Завтра, 12 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського. Він походив зі знатної родини у Константинополь. Після служби при імператорському дворі залишив світське життя і прийняв чернецтво. Теофан заснував монастир у місцевості Сигріана (у Малій Азії), де став ігуменом. Під час іконоборчої політики імператора Лев V Вірменин святий відкрито виступив на захист шанування святих ікон. За це його ув’язнили та заслали на острів Самофракія, де він і помер у вигнанні. Теофан відомий також як автор історичної праці «Хронографія», у якій описав події від III до початку IX століття.

12 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день шкільного харчування / © pexels.com

12 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день шкільного харчування. Свято започаткували 2013 року за підтримки освітніх і громадських організацій Великої Британії та США. Його координує шотландська організація Children in Scotland. Головна ідея цього дня — нагадати, що повноцінне харчування у школі допомагає дітям краще навчатися, зберігати здоров’я та формувати правильні харчові звички на все життя.

Реклама

12 березня Всесвітній день нирки / © Pixabay

Також 12 березня Всесвітній день нирки. Припадає на другий четвер березня. Ініціаторами цього дня стали Міжнародне товариство нефрології та Міжнародна федерація ниркових фондів. Уперше його провели 2006 року, щоб привернути увагу до проблеми захворювань нирок, які часто тривалий час розвиваються без помітних симптомів. За даними медиків, мільйони людей у світі страждають на різні форми хронічної хвороби нирок, і багато хто дізнається про проблему вже на пізніх стадіях.

12 березня День організації домашнього офісу / © pexels.com

А ще 12 березня День організації домашнього офісу. Мета цієї дати — нагадати, що правильно організоване робоче місце вдома допомагає краще зосереджуватися, підтримувати лад у справах і зберігати баланс між роботою та особистим життям. Особливої популярності цей день набув після стрімкого поширення віддаленої роботи у світі.

12 березня святкують Всесвітній день боротьби з кіберцензурою / © pexels.com

12 березня святкують Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Його присвячено захисту свободи слова в Інтернеті та приверненню уваги до проблеми цензури в цифровому просторі. Ініціаторами цієї дати стали міжнародні правозахисні організації Репортери без кордонів та Amnesty International. День започаткували 2008 року, щоб нагадати про важливість відкритого та вільного інтернету.

12 березня Всесвітній день боротьби з глаукомою / © pexels.com

Також 12 березня Всесвітній день боротьби з глаукомою. Ця дата покликана привернути увагу до небезпечного захворювання очей — глаукоми, яке може призвести до незворотної втрати зору. Ініціатором проведення інформаційних кампаній є Всесвітня асоціація глаукоми разом із Всесвітньою асоціацією пацієнтів із глаукомою. У межах цієї ініціативи також проводять міжнародний тиждень інформування про глаукому.

Реклама

12 березня Всесвітній день ананаса / © pexels.com

А ще 12 березня Всесвітній день ананаса. Головна ідея Всесвітнього дня ананаса — смакувати життя яскраво, смачно і корисно. Ананас містить фермент бромелайн, який допомагає травленню. Мета цього дня популяризувати споживання свіжих фруктів.